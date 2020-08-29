疑铺路新制裁 美国军方指控中化集团等11家为军企

美国国防部周五宣布，美国政府已认定包括建筑巨头中国交通建设集团在内的另外11家中国企业为中国军方拥有或控制，此举将为出台新一轮制裁铺路。美国周三将24家中国公司列入黑名单，并针对一些个人采取了行动，称他们参与了与南海有争议岛礁有关的建设和军事行动。这是美国首次就这一有争议的战略航道对北京采取此类制裁措施。

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据路透社消息，美国国防部认定中化集团等11家企业为中国军方控制或拥有。而今年早些时候，美国国防部已认定20家中国顶尖企业为直接或间接在美国运营的中国军事公司，包括那些由中国解放军“拥有或控制”的、提供商业服务、制造、生产或出口的公司。国防部周五发布的最新清单还包括中国长江三峡集团公司、中化集团和中国东方红卫星股份有限公司。

该报道称，中国驻美国大使馆未立即回复记者的置评请求。

被国防部列入清单并不会引发制裁，但1999年出台的、要求编制这一清单的一项法案规定，总统可以实施制裁，包括查封清单上实体的所有财产。美国国防部一直受到美国两党议员的压力，要求公布这份清单，目前华盛顿和北京在技术、贸易和外交政策上的紧张局势不断加剧。

据该报道，这份清单可能会加剧全球最大两个经济体之间的紧张关系，美中两国今年在从疫情应对到香港国安法等多个事件上，一直争执不断。