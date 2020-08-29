西藏下令引导民众感恩共产党 高层传密集访藏

中共西藏党委书记吴英杰近日在一场会议中下令，教育引导各族民众“感党恩、听党话、跟党走”，与14世达赖喇嘛“划清界限”，并要“引导信教群众理性对待宗教、淡化宗教消极影响”。中央社引述国际援藏团体分析，这显示藏人对达赖喇嘛的信仰仍忠诚坚定，中共则缺乏合法性，当局因此感到失望。

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据中央社今天引述中国官媒“中国西藏网”25日发布的通稿，吴英杰日前在西藏自治区区党委国家安全委员会会议作上要求教育引导各族民众“感党恩、听党话、跟党走”，与14世达赖喇嘛“划清界限”。但文中并未提及会议举行日期。

据通稿显示，吴英杰在会中分析当前西藏维稳形势后，提出着力增强防范风险意识、坚决维护国家政治安全、加强社会面管控、扎实做好常态化疫情防控、狠抓意识形态领域工作、积极引导宗教与社会主义社会相适应，以及强化维稳工作责任等7项要求。

据吴英杰表示，要坚决打赢反分裂斗争这场硬仗，“深刻揭批14世达赖和达赖集团的反动本质，教育引导各族群众感党恩、听党话、跟党走，自觉与14世达赖和达赖集团划清界限，旗帜鲜明维护祖国统一，加强民族团结”。吴英杰又说，必须“旗帜鲜明消除14世达赖利用宗教所产生的负面影响，引导信教群众理性对待宗教、淡化宗教消极影响、过好今生幸福生活”；同时还要“严格落实意识形态工作责任制，正确处理好‘管肚子’与‘管脑子’的关系，着力做好凝聚人心工作”。

就该报道引述位于华府的非政府组织“国际声援西藏运动”（International Campaign for Tibet）27日在官网发文分析，吴英杰的说法反映出中共当局对于在藏人中缺乏合法性感到沮丧。尽管持续宣传和努力推行“爱国主义教育”，藏人对达赖喇嘛的忠诚仍然坚定。

除了吴英杰表态之外，中共政治局常委、全国政协主席汪洋7月前往西藏调研时提出，要重视“中华民族共同体历史的研究”、“提高藏传佛教中国化水准”为重点做好宗教工作。

中国国务委员兼外交部长王毅8月中旬也前往西藏调研；解放军近日更在西藏进行成建制部队的低空伞降实兵训练。

据中央社指，香港南华早报引述分析表示，北京高层官员频繁访问西藏，与近期中印冲突有关，当局意在重申对边境地区的主权。