解放军今结束南海军演 美4架军机挑战导弹威胁齐现

中国解放军南海军演今天进入最后一天，但中国“南海战略态势感知”平台指称，美军截至中午前至少有4架军机飞入南海空域，被认为创下近期纪录，且被官媒指为“变本加厉”。本星期解放军在南海海域军演时发射4枚弹道导弹，被认为剑指美国航母与美国驻亚太军事基地。

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据中央社今天报道，解放军南海演习尾声美军4机同台现身。中共外围官媒环球时报说，根据“南海战略态势感知计画”平台披露的资讯显示，今天上午飞入南海的4架美国军机，分别为1架EP-3E电子侦察机、2架P-8A反潜巡逻机，以及1架KC-135R空中加油机。

根据海南海事局发布的“琼航警0078号令”，今天是海南岛东南海域举行演习的最后一天。

据该报指出，目前无法确认的是，今天同一时间内，是否有其他未被ADS-B讯号追踪的美军飞机，在南海上空活动。而这4架军机中的KC-135R加油机，目前也无法确认是否在为其余3架军机，进行空中加油预备。根据消息，8月受台风影响，美国军机进入南海空域侦察的频率和次数，较7月有所下降。但自8月20日前后起，美军就恢复了在南海的常态化空中侦察。而美军这些行动，应与解放军在南海的相关演习有关。

该报道称，对于4架美国军机现身南海上空，环球时报报导以“南海军演最后一天，美军空中侦察变本加厉”为标题作注解。而有中国专家认为，4架美国军机同时现身南海，已创下近期已知纪录。仍据环球时报，“南海战略态势感知”平台日前还披露，一艘长约252公尺、疑为美军美利坚号两栖突击舰（USS America LHA 6），27日曾出现在台湾东部外海。