赵立坚被指身体更诚实遭抓包用iPhone推文

针对美国宣布制裁微信、抖音，中国外交部发言人赵立坚27日在记者会上宣称，中国人也可以不用苹果手机（iPhone）。网友却发现，他在隔天凌晨以iPhone在推特转发上述发言影片。早前有消息曝料，苹果劲敌华为呼吁员工多用华为手机表达爱国，但华为财务总监孟晚舟在加拿大温哥华机场遭拘时，所扣物品包括各级别苹果电脑与手机多部，也在中国网络引发讥讽。

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据中央社今天报道称，中国外交部发言人赵立坚被发现28日凌晨以iPhone转发宣称“中国人也可以不用苹果手机”的发言影片，被讥“嘴巴说不要，身体倒是挺诚实”。

美国总统特朗普6日签署行政命令，下令45天后（9月20日起）禁止美国企业、个人与短片社群平台TikTok（抖音海外版）、母公司字节跳动，还有WeChat（微信海外版）及其母公司腾讯交易。

中国外交部发言人赵立坚27日对此再度批评：“美国一些政客眼里，所谓国家安全不过是美式双标的代名词，他们打着国家安全的幌子，滥用国家力量，无理打压非美国企业，美方的海盗行为已对包括美国在内的各国消费者和企业权益造成了损害，必将遭到国际社会的反对和抵制。”

据赵立坚接着还说：“很多中国人表示，如果美国真的禁用了微信，那么苹果手机我们也可以不用了。”

据该报道称，但在数小时后，有中国网友发现，赵立坚于28日凌晨0时13分在推特转发上述发言影片，下方则显示Twitter for iPhone，证实赵立坚使用苹果手机。网友进一步发现，赵立坚常用iPhone推文。例如今年3月，他就曾用iPhone在推特发文质疑美军是否将2019冠状病毒带到武汉。为此，不少网友反讥赵立坚“口嫌体正直”、“嘴巴说不要中国人用苹果手机，自己身体却很诚实用苹果手机发推特”。

中央社说，中共官媒环球时报总编辑胡锡进过去也曾被网友发现使用iPhone，在微博发文要求中国民众“拒用美货、力挺国货”，遭批“自己都不用国货，嘴巴却叫人爱国”。后来，胡锡进才改用华为手机发文。