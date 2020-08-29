香港国安法或追溯以远助调查立案

香港「港区国安法」不溯及既往，但港警正依据政府批评者以往的言行，包括他们的社群媒体贴文，来加强在国安法之下的调查行动。除了如同秋后算账，香港警方依据国安法搜查日本经济新闻驻港办公室事件，都投下阴影。

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据法新社消息，港警执行国安法溯及既往追究批评者过去言行。北京于今年6月对香港实行「港区国安法」，中国形容此法为悬在民主派反对人士头上的「剑」，当局承诺此法不溯及既往。但迄今20多起逮捕的详情显示，民主派人士在「港区国安法」颁布前的政治演说及网路贴文，已成为当局调查的重要部分，港警藉此取得搜查令并进行突击检查和逮捕。

一名参与国安调查的律师匿名告诉法新社，「他们追溯你的历史，并且从中寻找相关性」；并说，警方有权将过去行为当做「背景资讯」，以作为调查和未来审判的依据。社群网站上的旧贴文也成为警方注意焦点。

据该报道称，19岁香港学运人士钟翰林与其他3人于7月29日遭逮捕，被控煽动分裂国家罪。钟翰林是支持港独团体「学生动源」前成员，在「港区国安法」实行之前，这个团体就已解散在香港的分会。港警指出，名为「创制独立党」的海外团体曾在脸书贴文，鼓吹建立「香港共和国」，当时「港区国安法」已颁行，其后钟翰林等人被捕。钟翰林否认他与这则贴文有关。他表示，港警在拘留他40小时期间所出示的证据，多半都是他过去在社群媒体上的言论。

该报道称，钟翰林告诉法新社：「这些贴文都是在法律生效前发布，最旧一则贴文是在2016年张贴。」