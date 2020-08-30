总部设在美国纽约的南蒙古人权信息中心29日说，中国以“第二类双语教育”的名义9月份开始在南蒙古所有学校用汉语取代蒙语进行教学的计划在当地引发一场大规模的公民不服从的抗议运动，包括部分政府官员在内的社会各界人士目前空前团结，各地学生家长和教师对学校进行了抵制，很多学校教室现在都是空空荡荡。

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据美国之音今天报道称，不满汉语取代蒙语教学，南蒙古爆发大规模抗议。南蒙古人权团体透露，中国政府计划在南蒙古地区用汉语取代蒙语教学的秘密计划在当地引发了大规模的公民不服从的抗议活动，导致紧张局势升温。

据南蒙古人权信息中心说，当地还爆发了普遍的教师示威。二连浩特市所有蒙古教师参加了罢课。当地一位蒙古族家长说，“校长们正在计划与所有蒙古族教师进行一对一的谈话，可教师们都一致表示不会上当。他们同意与校长见面，但前提是允许所有教师同时参加”。

南蒙古人权信息中心说，很多蒙古家长都计划在家对子女进行教育，不送孩子去学校学中文，有些刚退休的教师和大学学生自愿用蒙语教授所有课程。普通牧民也在南蒙古各地的主要城市举行同步示威，抗议政府进行“文化灭绝”，成千上万的当地学生身穿蒙古传统服装参加了示威。

南蒙古人权信息中心指出，当地抗议活动的势头不断增长，当局也加紧镇压。扎鲁特旗蒙语学校数百名愤怒的学生家长聚集在学校门前，要求立即释放他们被学校关在宿舍内的孩子们，遭到镇暴警察的阻拦。几个小时后，家长们冲破警察的封锁，接走了他们的孩子；在科尔沁左翼中旗，蒙古族的家长示威遭到警察镇压，几名家长被警察殴打，被送入警车内；科尔沁右翼中旗和库伦旗的蒙古族家长们在抗议活动中高唱蒙古歌曲，包括“我是蒙古人”；呼和浩特市内蒙师范大学附属学校的学生与家长们在学校门前进行抗议，并发动联名请愿活动，也遭到警察镇压。

南蒙古人权信息中心说，数百名蒙古族活动人士已经被当局拘留或在家中遭到软禁。扎鲁特旗蒙古族女教师乌兰图娅（Ulaantuyaa）因组织民众公开抗议新的语言教学政策而被警方带走，当地牧民首领也接到不得离家的命令。

据英国广播公司采访乌兰察布市的一位退休的蒙语教师说，蒙古文字是世界上唯一的站立的文字（竖写），是蒙古人的骄傲。最近内蒙古企业家巴特尔出资在纽约联合国总部向世界宣传竖写的传统蒙古文字，受到所有关心蒙古语言文字人的关注。他说内蒙古当局要草率修改蒙古语言教学多年来行之有效的做法令人费解。这位退休教师认为，这可能说明当局对蒙古语言文字没有给与应有的尊重，也说明他们低估了蒙古语当中包含的民族感情。

该报道说，流亡海外的内蒙古人民党主席特木其勒图表达了更激烈的看法。他认为这是中共违反了自己对少数民族的承诺，逐步开始了对少数民族的文化灭绝。