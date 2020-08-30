中国出招扩大出口技术禁令 抖音美国出售或遇阻

中国商务部会同科技部28日调整了《中国禁止出口限制出口技术目录》，其中新增的禁出口技术包括：“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、“人工智能交互界面技术”，涉及字节跳动旗下应用Tiktok，Tiktok如果出售或需中国许可。

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据联合早报今天引述中国官方消息称，中国调整禁出口技术目录，Tiktok出售或需中国许可。据新华社报道，此次调整基于2008年版目录，此次调整共涉及53项技术条目：删除九项禁止类或者限制类条目；新增23项限制类条目；对21项条目的控制要点和技术参数进行了修改。

目录显示，中国新增的限制出口技术项目涉及无人机技术和激光技术。技术出口分自由、限制和禁止三类。据长期跟踪研究技术贸易法规的中国对外经济贸易大学教授崔凡分析，根据规定，准备出口限制类技术的企业在对外进行实质性谈判前，应报送省级商务主管部门进行申请；属于国家秘密技术的，需提前办理保密审查手续。另外，根据技术进出口管理条例规定，只要可能导致技术从中国境内向境外转移，都受到条例管辖。

据该报道，崔凡以字节跳动可能出售TikTok美国业务为例说，作为一家迅速成长的创新型企业，字节跳动在人工智能等领域拥有多项前沿技术，有的技术可能涉及调整后的目录。如目录在限制出口部分计算机服务业类的信息处理技术项下，新增的第21条关于“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、第18条关于“人工智能交互界面技术”等控制要点，就可能涉及该公司技术。

崔凡补充说：“如果字节跳动计划出口相关技术，应该履行申请许可程序。据崔凡分析说：“因此，建议字节跳动认真研究调整后的目录，严肃并慎重考虑是否需要暂停相关交易的实质性谈判，履行好法定申报程序，而后再视情采取进一步行动。”