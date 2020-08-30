中国大用钢材 铁矿石价应声猛涨

中国振兴疫后经济用钢需求进一步扩大。中国7月的粗钢产量达到9336万吨，同比增加9%。作为主要原料的铁矿石的进口量也达到1亿1265万吨，增加24%。单月的粗钢产量和铁矿石进口量双双创出历史新高。中国钢材需求，推动铁矿石价格飙升。

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据日本经济新闻今天报道称，中国一国需求将铁矿石价格推至6年7个月高点。 作为高炉生产钢铁时的主要原料的铁矿石的国际即时合约价格进一步上涨，创出了6年零7个月来的高价。原因是中国的粗钢生产持续增加，铁矿石的需求也随之扩大。市场对主要生产国巴西的供应存在强烈不安，这一点也推高了行情。高炉的钢铁生产成本或进一步上升。

作为指标的澳大利亚产、发往中国北部的铁矿石即时合约价格（含铁62%粉矿、含运费）8月中旬达到1吨近130美元，创出2014年1月以来的高价格记录。此后也徘徊在121~129美元区间。受到新型冠状病毒疫情扩大的影响，铁矿石的价格在3月一度下跌至80美元左右，但5月以后转为上涨基调，6月上旬更是突破了100美元大关。

该报道指，眼下行情的涨势进一步加强的原因是中国需求的进一步扩大。中国7月的粗钢产量达到9336万吨，同比增加9%。作为主要原料的铁矿石的进口量也达到1亿1265万吨，增加24%。单月的粗钢产量和铁矿石进口量双双创出历史新高。旺盛的基础设施投资以及汽车生产的扩大，与此相关的钢材需求的增加成为背景。

一方面，中国以外的主要国家的钢材内需则较弱，伴随粗钢生产的减少，铁矿石的需求也处于低迷状态。日本7月的铁矿石的进口量同比减少4成以上。从铁矿石的海上贸易量来看，中国占到了其中的3分之2。由此可见，目前出现的状况是中国一国的强劲需求在推高市场行情。

主要生产国巴西的新冠疫情看不到平息的迹象也成为推高铁矿石行情的因素。该国大型资源企业淡水河谷（VALE）提出的今年铁矿石生产计划为3亿1千万吨以上，但从目前情况看，要实现这一计划下半年度（7~12月）需要比上半年度增产4成以上，因此很多观点开始认为“实际达成存在难度”（日本大型商社），对巴西的供应不安根深蒂固。

另一方面，由于价格上涨速度过快，很多警惕的观点趋向于认为“行情存在一定的过热感”（日本大型商社）。还开始有意见认为，中国等东亚的钢材价格的上涨陷入停滞的话，“铁矿石的价格上涨将被踩下刹车”（日本综合商社）。

据该报道警告，由于即时合约价格的高涨，从日本制铁等日本的高炉企业与大型资源企业每季度确定的铁矿石的采购价格来看，预计10~12月也将比7~9月出现上涨。目前日本的钢材需求疲软，原料费的高涨很难转嫁到商品价格上，因此高炉企业或将面临逆风。