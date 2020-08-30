中国行节约粮食 吃播节目遭整 官媒曝大胃王多造假

中共总书记习近平于11日下令杜绝餐饮浪费后，不少“吃播”节目遭到整治。据中国媒体指，随着指示落实，过去2周已出现吃播主解雇与离职潮。

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据中央社今天报道称，中国整治吃播频道，主播爆解雇与离职潮。“吃播”是源自韩国的“美食真人秀”，靠着向网友播放自己吃饭的过程，依靠“吃相”获取“打赏”。中共总书记习近平11日下令要坚决制止餐饮浪费行为后，官媒央视多次点名“大胃王吃播”存在严重的浪费食物问题，引爆吃播影片的下架潮。

该报道引述陆媒腾讯新闻今天指，进入8月下旬，各大平台的资料流量显示，原本火热的美食频道，流量都有所下降。而在杜绝浪费的指示下，过去2周，中国各地已陆续出现吃播主被解雇，或自愿离职的趋势。腾讯新闻引述一名兼职吃播主的说法，14日凌晨，她接到老板要求，尽速将平台上有大量摆盘的影片删除，原因是“上面在查”，隔天一早，相关影片已全部消失；而她也在15日接到解雇通知。

消息引据美食自媒体创业者表示，以往从事美食吃播的群体，以底层青年和自由业者为主，杜绝浪费的指令下达后，这些人受到很大挫折。

据该报道称，央视新闻今天再度透过报导指出，不少吃播主是透过剪接的方式完成影片。央视引述一名吃播主指出，大胃王吃播业界有一套SOP（标准作业程序），影片是靠多次间隔进食，边吃边吐、吐完再吃所剪辑而成，完成一部大胃王吃播影片约需30小时。报导中也提到，有些吃播主在镜头前大快朵颐，但在镜头外，立刻将吃进嘴里的食物吐到垃圾桶中，形成浪费。