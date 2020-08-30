中国阻止捷克参议长访台失败 欧洲或掀仿效风?

捷克参议院议长维特奇（Miloš Vystrčil）所率领的访问团于周日(8月30日)上午抵达台湾，由台湾外交部长吴钊燮亲自接机，并受到热烈的欢迎，维特奇一行近90人将于周一开始展开政、商、学界的拜会行程，为期五天，包括晋见台湾总统蔡英文等，这是台捷外交有史以来最高层级的交流。中国阻止这一访问无效，评论指或引发欧洲国家仿效访台风。

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据美国之音今天报道称，捷克访问团抵台，观察人士指：中国胁迫外交失效，欧洲恐掀仿效风。

据台湾外交部表示，维特奇登机前已定调，此次访台旨在彰显捷克前总统哈维尔（Václav Havel）精神，即自由、民主和人权之价值。民进党发言人谢佩芬也透过新闻稿表示，此次捷克访团来台，是台捷双边共同努力，“共同抵抗中国压力的成果，也是台湾人民集体让国际看见台湾的正向收获。”

该报道称，维特奇无惧中国威胁且高调访台已引来中国外交部以“卑劣行径”叫骂。据环球网周日报道，中国驻捷克使馆更批评维特奇是“出于个人政治算计执意访台，严重干涉中国内政”，除强烈谴责和反对外，还再次呼吁捷克恪守一中原则，维护中捷关系大局。

美国之音引述多位观察人士表示，虽然捷克总统泽曼(Miloš Zeman)亲中，但捷克主流民意支持访团强化台捷友好关系，而维特奇这位捷克备位元首抵台也代表中国的“胁迫外交”失灵，后续若引发其他欧洲国家仿效之连锁效应，恐让中国更头痛。

捷克访团除了开启欧州“呛中”第一枪的政治效应外，后续在台所进行的经贸交流也可望拉抬两国的投资意向、共创后疫情时代的商机和供应链重组，而台商透过捷克“跳板”欧洲市场，也将为两国经济注入活水。

捷克前议长柯佳洛年初规划访台，但遭到中国高压威胁，间接造成柯佳洛的猝死，引发参议院和捷克人民对中国高度反感，参议院并以50:1压到性的票决、支持继任的维特奇议长完成柯佳洛遗愿，率团出访台湾。

该报道称，而捷克访团抵台前，上周也有70位分属欧洲议会、美、英、德、法国国会议员，共同发表书面声明，力挺维特奇率团访台，彰显西方民主国家反共阵营的声浪高张。