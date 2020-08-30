华为抱怨美国政客要其死 仍报日赚过亿

在美国打击下，华为公布的上半年财报营收仍然亮眼，达人民币4507亿元（约新台币1兆9200亿元），年增13.7%；净利431亿元，年增23.5%。换算华为上半年每天约赚新台币10亿元，约合2.285亿元人民币。

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据中央社今天报道称，美国打压财报仍亮眼，华为上半年日赚10亿元。据e公司微博公布，华为投资控股28日发布上半年财报，营收为4507亿元，年增13.7%；净利431亿元，年增23.5%。半年报显示，上半年华为消费者业务成长最快。其中，消费者业务收入为2558亿元，年增15.9%；营运商业务收入1596亿元，年增8.9%；企业业务收入363亿元，年增14.9%。

华为的消费者业务已经过半。2019年，华为消费者业务在总营收中占比为54%，今年上半年华为消费者业务营收占比提升至56%。

2019年上半年，华为营收为人民币3965.38亿元，年增22.9%；净利349亿元，年减10.1%。

分季来看，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情的影响较为显著。数据显示，今年第1季华为营收为人民币1806亿元，年增2%；净利133.47亿元，年减7.6%。

进入第2季后，华为盈利能力才开始提升，营收为2701亿元，季增49.6%，净利297.53亿元，季增122.9%。

出货率方面，据市场调查机构Counterpoint的最新报告显示，今年4月，全球智慧型手机总出货量为6937万支，年减41%。其中，华为以21.4%的市场占有率首次超越三星的19.1%，成为全球第一。

中央社说，当时有分析指出，因为疫情影响，三星的核心市场，如巴西、印度、美国和欧洲等，都受到明显的冲击；而华为的稳定表现，主要得益于中国国内市场，得以弥补在海外市场的损失。