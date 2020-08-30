字节跳动回应：将严格遵守国家相关进出口条例

8月30日晚，字节跳动在其官方头条号上回应，公司关注到商务部和科技部于8月28日联合公布《关于调整发布的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。

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法新社表示，上述表态意味着字节跳动必须获得中国政府的批准才能将其视频共享应用出售给一家美国公司。抖音自称，目前有超过6亿的活跃用户。2020年8月，总下载量已经突破20亿次。正当Tik Tok风靡全美，上线不到三年便征服一亿用户之时，美国政府以信息安全为由，以政治方式强行干预这家来自中国的APP在美运营。

TikTok 收购案恐要生变。

微软一直是收购 抖音TikTok 谈判的领头羊 ，随后，Twitter、Netflix 和 Oracle 纷纷加入与 TikTok “私聊”谈判行列。最近，“半路杀出”沃尔玛，据说看重了 TikTok 短视频带货能力。种种混乱之中，TikTok 首席执行官凯文 · 梅耶 （Kevin Mayer）在任职不到六个月后，于 8 月 27 日宣布辞职 。

8 月 28 日，中国突然限制人工智能等敏感技术出口。商务部会同科技部调整发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》（商务部科技部公告 2020 年第 38 号），将 AI 等敏感技术列为限制出口对象。

此时距离上一次目录修订 2008 年，已经过去12年。基于 2008 年版目录，此次调整共涉及 53 项技术条目：删除 9 项禁止类或者限制类条目；新增 23 项限制类条目（包括人工智能技术）；对 21 项条目的控制要点和技术参数进行了修改。