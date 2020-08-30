山西襄汾餐厅坍塌：29死 中国国务院下令挂牌督办

中国山西省临汾市聚仙饭店惊传坍塌意外！昨日上午9时40分左右，许多宾客正在该饭店参加一名长者的80岁寿宴，寿星李姓老翁当时正在户外接待宾客，逃过一劫；但他的配偶却不幸罹难。当地消防单位指出，截至今（30）日上午五时许，这起意外共酿成29死，以及28人轻重伤的悲剧。官方的人民日报指，中国国务院安全生产委员会决定对这起事故调查进行“挂牌督办”。

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据联合新闻网今天报道，中国山西省临汾市聚仙饭店昨天上午突然坍塌，一名目击者指出，自己当时正在隔壁建筑物的房间打牌，突然听到一声巨响，出来查看就看到屋顶已塌陷。寿宴的主角、80岁的李姓老翁表示，自己一直不想办宴席，但别人一直劝他，客人们也都是自发前往，才在昨天办这场寿宴；但他的老伴不幸遇难，令他相当不舍。

据中国官媒《人民日报》消息，这场意外的救援工作已于今日上午3时45分结束，共救出57人，其中29人死亡、7人重伤、21人轻伤。据人民日报提到，事故发生后，现场成立了重大事故抢险救援组，组织消防、公安和相关救援队伍840余人，全力展开搜救，但事故发生原因仍待进一步厘清。

该报道称，《人民日报》另一则消息指出，中国国务院安全生产委员会决定对这起事故调查进行“挂牌督办”。据了解，该作法是上级政府和行政主管部门，通过社会公示等办法，督促限期完成对重点案件的调查和厘清责任归属。人民日报强调，对这起事故“挂牌督办”是为警示全国、举一反三，推动全面排查违建房屋风险，坚决防止重大事故发生。