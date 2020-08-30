法广：王毅向欧洲展现魅力外交

30日中国外长王毅访法行程结束之后将前往欧洲5国之行的最后一站德国访问。德国已于7月1日正式担任欧盟轮值主席国，王毅访德更为关键一站。

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法国国际广播电台法语部记者在王毅访德前一天发表一篇题为“到访法国的中国外长王毅在向欧洲示好”的报道。文章表示，王毅8天5国之行的重点有两项。一是向欧洲多国展现魅力外交；二是驳斥美国的单边主义和经济霸权。

法国记者特别引述王毅行前中国外交部发言人赵立坚24日所言，“中方期待此访能够与欧洲对外共同发出维护多边主义、完善全球治理的一致声音，为世界和平稳定和发展作出更大贡献”。

本台记者表示，此次会晤王毅的法方人员是经过精心挑选的。但王毅到访法国国际关系研究院(IRIS)时， 墙上涂鸦曾显示“对维吾尔人种族屠杀”的字样。抗议的人被警察推开，以免生事。

法广记者报道说，几个月来，中国的外交风格一直很强硬，而王毅的此次巡访却展现出魅力外交。但即便是这样，法国外交部在30日的一份声明中仍表示，法国对中国，特别是香港和新疆人权状况恶化的严重关切。

法广记者表示，王毅30日出席法国国际关系研究院（IFRI）活动时重申了中方的一贯立场。王毅表示，香港和新疆议题属于中国内政，希望他国不要插手干涉。

法国欧洲事务部长卢瓦佐(Nathalie Loiseau)在接受特派记者施米特Heike Schmidt专访时表示，中国是个文明大国，希望加强与欧洲国家的合作，但这不等于我们不去声援那些受镇压的人。

法广记者表示，中方向欧洲五国转达的信息是，美国是在希望建立新的“铁幕”，试图将中国描绘成一个竞争对手。按照王毅的说法，华盛顿试图将欧洲拖入与中国的新冷战之中。

法国记者还注意到，在今年的两会上，王毅曾形容中欧关系时用了“真朋友永不言弃”这样一句欧洲谚语。法国记者最后表示，他此次访欧时间长达8天,充分反映出中方对中欧关系的高度重视。