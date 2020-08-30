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王毅访法

法广：王毅向欧洲展现魅力外交

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2020年8月28日，法国总统马克龙在巴黎爱丽舍宫会见对法国进行正式访问的国务委员兼外长王毅
2020年8月28日，法国总统马克龙在巴黎爱丽舍宫会见对法国进行正式访问的国务委员兼外长王毅 © 中国驻法大使馆
作者： 法广
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30日中国外长王毅访法行程结束之后将前往欧洲5国之行的最后一站德国访问。德国已于7月1日正式担任欧盟轮值主席国，王毅访德更为关键一站。

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法国国际广播电台法语部记者在王毅访德前一天发表一篇题为“到访法国的中国外长王毅在向欧洲示好”的报道。文章表示，王毅8天5国之行的重点有两项。一是向欧洲多国展现魅力外交；二是驳斥美国的单边主义和经济霸权。

法国记者特别引述王毅行前中国外交部发言人赵立坚24日所言，“中方期待此访能够与欧洲对外共同发出维护多边主义、完善全球治理的一致声音，为世界和平稳定和发展作出更大贡献”。

本台记者表示，此次会晤王毅的法方人员是经过精心挑选的。但王毅到访法国国际关系研究院(IRIS)时， 墙上涂鸦曾显示“对维吾尔人种族屠杀”的字样。抗议的人被警察推开，以免生事。

法广记者报道说，几个月来，中国的外交风格一直很强硬，而王毅的此次巡访却展现出魅力外交。但即便是这样，法国外交部在30日的一份声明中仍表示，法国对中国，特别是香港和新疆人权状况恶化的严重关切。

法广记者表示，王毅30日出席法国国际关系研究院（IFRI）活动时重申了中方的一贯立场。王毅表示，香港和新疆议题属于中国内政，希望他国不要插手干涉。

法国欧洲事务部长卢瓦佐(Nathalie Loiseau)在接受特派记者施米特Heike Schmidt专访时表示，中国是个文明大国，希望加强与欧洲国家的合作，但这不等于我们不去声援那些受镇压的人。

法广记者表示，中方向欧洲五国转达的信息是，美国是在希望建立新的“铁幕”，试图将中国描绘成一个竞争对手。按照王毅的说法，华盛顿试图将欧洲拖入与中国的新冷战之中。

法国记者还注意到，在今年的两会上，王毅曾形容中欧关系时用了“真朋友永不言弃”这样一句欧洲谚语。法国记者最后表示，他此次访欧时间长达8天,充分反映出中方对中欧关系的高度重视。

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