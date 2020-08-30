王毅抵柏林前 德议员警告本国外长:中国已经丧失了“成为值得信赖之伙伴的资格”

正在欧洲访问的中国外长即将抵达德国。从两国的官方表态来看，王毅将在德国受到热烈欢迎。联邦议会人权委员会的三名议员则写信警告德国外长马斯，中国已经丧失了“成为值得信赖之伙伴的资格”。多名德国议员要求对华采取强硬立场。

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据德国之声报道，《南德意志报》首先披露了这封信函的内容。三名议员分别是联邦议会人权委员会主席延森(Gyde Jensen，自民党)、长年关注中国人权议题的委员会发言人鲍泽(Margarete Bause，绿党)以及来自执政党基民盟的人权问题资深议员布兰德(Michael Brand)。他们同时也都是今年春天刚刚成立的"对华政策跨国议会联盟"之成员。

在致德国外长马斯(Heiko Maas)的这封信函中，三名议员警告，此次外长会晤"只应用于交流双边及国际关系的看法"，不应被中国当局用于"国内或国际的宣传"。

信函还呼吁德国联邦政府利用此次会晤的契机"明确无误地要求关闭残暴关押新疆维吾尔人的营地"。三名议员还提到了香港议题，指出北京的行为已经"粗暴地破坏了国际法准则"，因此现在必须采用"不再是总体克制的"语气。当前中国领导人"在内政及外交方面变得更有攻击性，因此丧失了成为值得信赖之伙伴的资格"。

德国之声说，来自执政党以及在野党的三名议员还警告说，中国当局的行为与"和睦共处"之原则相抵触，不论在国内、地区还是国际层面上都加剧了紧张态势，对国际秩序构成了威胁。他们呼吁德国外长马斯在会晤时对这些问题进行明确的表态。

信函指出，即便在面对德国以及欧洲时，中国也显露出"毫无遮掩的权力诉求"；中国正在互联网等各种场合"大力宣传贬低民主体系，试图通过歪曲事实、虚假陈述、金钱利诱等手段，在欧洲散播极权主义叙事。"三名议员强调，正担任欧盟轮值主席的德国联邦政府现在有责任"做出明确的表态"。

中国外长王毅目前正在欧洲进行访问。继挪威、意大利、荷兰、法国之后，他将在下周初抵达最后一站德国。就在王毅启程访欧之前，中国外交部发言人赵立坚8月24日表示，新冠爆发以来中国外长的首次出访受到有关国家的"热烈欢迎"；充分体现了双方对中欧关系的重视；面对疫情，中欧本着同舟共济、共克时艰的精神，相互支持、相互帮助。

该报道称，而德国政府官方此前面对北京强推港版《国安法》等举措，始终没有较为强硬的表态，只是象征性地宣布暂停执行与香港的引渡协议。在8月28日的新闻发布会上，总理默克尔提及欧中关系时则表示，双方应保持对话，不仅要谈可以合作的话题，例如气候变化问题，也要谈存在分歧的难题，例如香港问题。"我们希望继续进行对话，并为多边主义树立样板。"