网络多传吉林国家粮仓竞拍玉米爬满虫

吉林大安一处粮库竞拍的玉米几乎都被虫子咬过，留下大大小小的洞，甚至还夹杂大量活虫，品质完全不符官方标准，。对此，中储粮吉林分公司30日坦承情况属实，表示已要求进行整改，并对相关责任人作出严肃处理。消息没有提及该粮食仓库中其它仓物是否也受到虫袭。

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据东森新闻今天报道称，中国官媒《新京报》28日爆料，吉林国家粮仓玉米爬满虫！官方今天认了：月初就发现“除虫效果不好”。据中储粮吉林分公司提到，他们非常重视媒体反映的问题，当晚就组成联合调查组，连夜赶赴吉林大安展开调查。

中储粮吉林分公司指出，收储的玉米是在今年7月23日成交，在8月6日被发现被虫子入侵，随即采取防控措施，但效果不明显，随后又制定了熏蒸计划，从8月26日起进行熏蒸处理。中储粮吉林分公司表示，他们已经与竞拍的客户协商达成一致，同意待虫情处置完成，经检验各项指标符合标准后，再组织粮食出库。

该报道称，中储粮吉林分公司强调，虽然该库在发现虫粮情况后，采取了防范措施，但未能及时按照有关规定进行除治，调查组已责成吉林省农业投资集团有限公司对问题进行整改，并对相关责任人作出严肃处理。