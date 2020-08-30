美指控两名军方背景中国留学生 均机场遭堵截逮捕立案

美国数月以来陆续大动作揪出中国间谍，司法部28日发布新闻稿，指控一名在美中国籍男子涉嫌将敏感美国技术资料输至中国，还被逮到破坏迹证，他恐面临20年牢狱之灾。另美国联邦调查局28日表示，一名具中国解放军背景的中国籍胡姓研究员涉嫌窃取美国大学可用于水下机器人和飞机发动机的电脑原始码，并运回中国，在机场逃亡回国时遭警方逮捕。

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据联合新闻网报道称，美国司法部28日发布新闻稿，指控一名在美中国籍男子涉嫌将敏感美国技术资料输至中国，还被逮到破坏迹证，他恐面临20年牢狱之灾。

根据美国司法部指控，29岁的嫌犯关磊（Guan Lai，音译）现为加州大学洛杉矶分校（UCLA）研究员，他7月25日被人发现将一个遭到破坏的电脑硬盘丢弃于住处公寓外的垃圾桶。FBI虽取回硬盘，但难以修复，储存其中的资料也无法复原。关磊涉嫌将美国机敏软件或技术资料传予中国人民解放军国防科技大学，他2018年申请签证时，也刻意隐瞒与中国军方的关系。他欲搭机逃回中国时遭到拦下，被逮后才承认，曾参与中国军事训练、穿解放军军服。

除了破坏硬盘，关磊也涉嫌藏匿可能含犯罪事证的数位装置。他更谎称在美两年期间，未与中国领事馆有任何联系。他预计于9月17日出庭应讯，破坏事证乃重罪，最高可处20年徒刑。

据美国司法部指国防科技大学意图从美国购买设备，制造研发核武所需的超级电脑，该大学因此被美国商务部列入实体名单（Entity List），亦即出口管控黑名单，理由是核武禁扩（nuclear nonproliferation）。

据该报道，中共解放军学者唐娟上月也遭逮捕，她涉嫌签证诈欺，隐匿解放军背景，以生物研究之名进入美国，伺机窃密，并受中国驻旧金山领事馆庇护。

另据美国联邦调查局（FBI）28日表示，一名具中国解放军背景的中国籍胡姓研究员涉嫌窃取美国大学可用于水下机器人和飞机发动机的电脑原始码，并运回中国，在机场逃亡回国时遭警方逮补，被以未经授权查阅计算机或超出授权从受保护计算机获取讯息罪，以及窃取商业秘密罪起诉。

该报道引据《华盛顿观察家报》消息，胡姓研究员在维吉尼亚大学担任研究员，过去曾在中国军方的大学工作，25日他准备从芝加哥欧海尔国际机场飞往中国，遭美国海关与边境保护局（CBP）拦下，经搜查发现其电脑中存有某教授开发的受生物模拟软件原始码，而这些技术通常被应用于军事领域，可使用在载人飞行或潜水器中。

据FBI表示，该教授并未将此原始码授权给胡姓研究员，且也不愿被胡姓研究员取得，该教授过去一直在开发此原始码，该原始码是由美国政府的国家科学基金会和海军研究办公室赞助。

报道称，胡姓研究员坦承窃取资料，并表示该教授在2017年曾赴中国演讲，自己透过该次机会找上对方，随后取得前来美国研究的机会。据FBI调查，胡姓研究员先前曾在北京航空航天大学的实验室工作，该实验室是由中国空军赞助，他也待过哈尔滨大学的水下机器人技术重点实验室，同样为中国军方赞助单位，可见其具有丰富的中国军方背景。胡姓研究员承认，自己收到中国奖学金委员会的指示，每6个月就会将他在维吉尼亚大学进行的研究内容传回中国，且在被逮捕之前，已经成功窃取了55个核心原始码的文件。