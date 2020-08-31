中印边境冲突再起 北京反控印度越线占领班公湖南岸

中国官媒新华社引述共军西部战区表示，印度军方今天破坏双方共识，再次越线占控班公湖南岸等地，谴责印度“出尔反尔、背信弃义”。不过印度陆军则指是共军试图占领当地，事件成罗生门。

广告 继续浏览后续

中国反控印度越线占领班公湖南岸，中央社说，边界冲突再起。中国官媒新华社引述共军西部战区表示，印度军方破坏双方共识，再次越线占控班公湖南岸等地，印度陆军也指控是共军试图占领当地。

据新华社引述中国人民解放军西部战区新闻发言人张水利大校表示，印度军方今天破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识，在班公湖（位于西藏和喀什米尔交界，印度称“班公错湖”）南岸、热钦山口附近再次非法越线占控，“公然挑衅，造成边境局势紧张”。

不过印度也作出类似指控。印度陆军声明指，29至30日连夜发现大量共军士兵到班公错湖南岸，试图占领这个地区，而印军先发制人，加强印度阵地措施，阻止共军“试图改变现状的意图”。事件因此成为罗生门。

据新华社指，印度此举“严重侵犯中国领土主权，严重破坏中印边境地区和平稳定，出尔反尔，背信弃义，中方对此表示强烈反对”。报导表示，共军严正要求印度立刻撤回“非法越线”占控兵力，严格管控和约束一线部队，切实遵守承诺，避免事态进一步升级。报导称，中国军队正采取必要应对措施，并密切关注事态发展，坚决维护中国领土主权和边境地区和平稳定。

据中央社说，中印双方于5月初在拉达克东部对峙，并于6月15日在加万谷爆发冲突，导致20名印军死亡，外传共军有40人死伤。事件过后，中印军方指挥官曾进行5轮会议试图解决对峙问题，但目前谈判似乎陷入僵局。