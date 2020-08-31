中印边境又生事 解放军指控印军越境

中印边境又起纠纷。印度国防部周一（31日）发表声明，指摘中国解放军违反共识，上周末在东部拉达克地区采取“挑衅的军事行动”。中国外交部否认指控，西部战区更指印军周一非法越界，警告印军立即撤离，并强调中国军队会采取必要应对措施。

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据东网今天报道，解放军指印军越界要求立即撤离。据解放军西部战区发言人张水利大校称，印军当日在拉达克地区班公湖南岸、热钦山口附近再次非法越界，公然挑衅，造成边境局势紧张。中方已要求印军立即撤离，避免事态进一步升级。中国军队正采取措施并密切关注事态发展。

该报道称，而在当日较早前，印度国防部声明指，解放军上周六（29日）晚至周日（30日）凌晨，对班公湖南岸采取挑衅军事行动。印军先发制人巩固己方阵地，阻止对方欲单方面改变现状的意图。声明没提及有否发生冲突及出现伤亡，但指双方在位于丘舒尔的印度哨站，举行指挥官级别的会议处理情况。

据该报，这是中印两军自今年6月在拉达克的加勒万河谷爆发流血冲突后，再次发生纠纷。中国外交部发言人赵立坚回应指，中国边境守军从没越过实际管辖区界线，又称正与印方沟通。