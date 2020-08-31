中国召见捷克驻华大使抗议

中国外交部今晚表示，中国外交部副部长秦刚日前约见捷克驻中国大使佟福德，就捷克参议院议长维特齐访台提出交涉，指维特齐此举“冒天下之大不韪”，中方必将做出必要的反应。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道，中国外交部日前就捷克参议院议长维特齐访台提出交涉，指维特齐此举“冒天下之大不韪”，中方必将做出必要的反应。中国外交部官网在晚间公布这项讯息，并指其欧洲司负责人及中国驻捷克大使馆，也分别就此向捷克驻中国大使馆、捷克外交部提出交涉。

根据公布内容，秦刚向佟福德（Vladimír Tomšík）说，维特齐（Miloš Vystrčil）罔顾中方坚决反对和严正交涉，“出于一己私利，在台湾当局利诱和反华势力鼓动”下，执意赴台访问，“公然支持台独分裂势力和分裂活动，严重侵犯中国主权，粗暴干涉中国内政”，中方对此予以强烈谴责。

据秦刚声称，“一个中国”原则是捷克国家外交政策，是中捷关系的政治基础。维特齐作为捷克领导人“公然冒天下之大不韪”，违背捷克官方一贯承诺奉行的“一个中国”政策，严重违背国际法和国际关系基本准则。中方将做出必要的反应，维护自己的正当利益。

中央社报道，秦刚说，中方敦促捷方正视中方严正立场和严重关切，充分认识维特齐访台本质，“不要低估14亿中国人民坚定捍卫国家主权和领土完整的坚定意志和决心”，以实际行动恪守“一个中国”原则，避免双边关系因维特奇这种“恶意、短视行为”受到进一步损害。