中国对澳葡萄酒反补贴立案调查 北京否认涉双边关系

中国商务部周一表示，自今天起对原产于澳大利亚的进口装入2升及以下容器的葡萄酒进行反补贴调查。此前中国上个星期刚刚暂停一澳洲企业对华牛肉出口。就牛肉案，中国外交部新闻发言人赵立坚表示，与中澳关系没有关联。

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据路透社今天报道称，中国即日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反补贴立案调查。根据中国商务部网站刊登公告称，本次调查通常应在2021年8月31日前结束调查，特殊情况下可延长至2022年2月28日。该产品英文名称：Wines in containers holding 2 liters or less，归在《中华人民共和国进出口税则》：22042100。

据该报道称，上周中国暂停一澳洲企业对华牛肉出口，中国外交部新闻发言人赵立坚表示，与中澳关系没有关联。

在此之前，商务部决定自8月18日起对一批原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反倾销立案调查，调查确定的倾销调查期为2019年1月1日至2019年12月31日。中国商务部新闻发言人高峰称，对澳洲进口葡萄酒的反倾销调查工作刚刚开始，正在按照法定程序进行。