中国拘留澳籍主播成蕾 虽是服务官媒

中国网络传成蕾或在中国官媒工作资料照片

澳大利亚与中国关系紧绷之际，澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）今天发布声明表示，在中国官媒中国环球电视网担任主播的澳洲公民成蕾（Cheng Lei），已遭中国当局拘留长达2周。消息没有提及成蕾遭拘留的可能原因。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，澳大利亚外交部长潘恩31日表示，在中国官媒中国环球电视网担任主播的澳大利亚公民成蕾已遭中国当局拘留长达2周。

路透社说，华裔澳大利亚籍成蕾在北京服务于中国官媒中国环球电视网（CGTN）。据潘恩的声明指出，澳大利亚政府14日从中国当局收到成蕾被拘留的正式通知。成蕾在澳洲的家人也发布声明，表示家人希望能有“令人满意且适时的结果”，他们正与澳洲外交暨贸易部（Department of Foreign Affairs and Trade）密切商议。

据潘恩表示，澳大利亚官员27日曾透过视讯连线，和待在拘留所的成蕾通话。潘恩还说，领事官员将持续支援成蕾及其家人。

中央社说，自从澳大利亚政府要求对新型冠状病毒的起源进行国际调查后，北京与坎培拉政府的关系便趋于紧绷。随后北京已对澳大利亚多种商品祭出贸易关税和反倾销调查。