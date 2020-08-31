中国智库指美军机穿越台湾还疑从台湾起降 台空军郑重指是假消息

中美关系紧绷、台海局势动荡，中国北京大学海洋研究院“南海战略态势感知计划”（SCSPI）31日于推特发文指出，一架美国军机穿越台湾；但对此消息，台湾空军司令部晚间郑重反驳，强调此为假消息，不但与事实完全不符，更严重破坏区域安全与稳定。

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据上报今天报道称，中国智库称美军机穿越台湾，台湾空军打脸：假消息破坏区域稳定。消息称，中国智库（SCSPI）于31日表示，一架美国军机穿越台湾，对此空军司令部郑重反驳，强调此为假消息。

近期，京大学海洋研究院“南海战略态势感知”计画平台经常在推特上揭露美国军机动态，31日又再次发布图文指称，一架疑似美军RC-135W电子侦察机从台湾中部机场起飞，穿越台湾并在附近绕行，并反问，“是否为讯号异常？有人可以确认吗？”

空军司令部31日晚间发布新闻稿，郑重驳斥此为假消息，并强调与事实完全不符。

该报道称，针对中共官方媒体所发布的不实讯息，台湾空军表示此举无助于两岸和平发展，反而严重破坏区域的安全与稳定。对于台海周边海、空域状况，空军运用联合情监侦作为均能充分掌握与严密监控，并适切应对处理，请国人放心。

上报说，台湾国防安全研究院日前表示，对于中国智库“南海战略态势感知”计画平台经常在推特上接露美国军机动态的行为，为“灰色冲突”的手段之一，表示中共藉民主体制的漏洞、媒体产业竞争塑造美国为局势不安的主因。台湾国防安全研究院强调“灰色冲突”是国安新挑战，意旨“未达战争门槛且非传统或非常规的武力使用”，攻击方让被攻击者难以决定，于是以军事或警察力量回应，借此延长决策时间，但无论是决策延迟、做出误判，都可能是敌方目的。