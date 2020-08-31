中美斗而不破 人民币报19个月最大涨幅

人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收升近120点，与中间价均创14个月新高，盘中与离岸CNHCNH，相继收复6.85元关口；但午后美指跌势收窄，且A股回吐涨幅，人民币也回吐部分涨幅。8月人民币则累升1.84%，为2019年1月以来最大单月涨幅。

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据路透社今天报道称，人民币兑美元8月涨幅1.84%为19个月最大，调整仍是入场时机。据交易员称，美指大概率延续弱势，而中美不确定性因素暂时降低，基本面因素也有利于人民币表现，市场做多人民币情绪升温，且预期趋于一致，每次调整仍是入场时机。

受生产指数下降影响，中国8月官方制造业PMI略降。当月生产放缓固然和南方地区发生暴雨洪涝灾害有一定关联，但原材料库存和采购量指数均有下降，表明企业对进一步扩大生产趋于谨慎。据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模增加。

美国新一轮刺激计划持续陷入僵局。美国白宫幕僚长Mark Meadows表示，总统特朗普愿意签署1.3万亿美元的新冠纾困法案，但众议院议长佩洛希表示，这个数目并不足以满足美国人民的需要。

据路透社说，全球汇市方面，美元周一料录得连续第四个月月线下滑，此前美联储的通胀政策发生转变。而欧元料连续第四个月上涨。这两种货币均触及2018年以来的首见水准。