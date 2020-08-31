习近平召集经济社会领域专家座谈会 陆铭出席引户籍改革猜想

中共总书记习近平日前召开的经济社会领域专家座谈会上，出现一名主张推动大城市发展的学者陆铭，外界关注，接下来中共19届五中全会是否会讨论进一步的户籍改革。

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据中央社今天报道称，习近平座谈会学者受瞩，主张推动大城市发展的中国学者陆铭日前出席经济社会领域专家座谈会，引发外界关注中共是否将在19届五中全会讨论进一步的户籍改革。

据中央社说，中共19届五中全会将在10月举行，会中将研究制定“十四五规划”（2021-2025年）的建议。习近平24日在北京中南海主持召开经济社会专家座谈会，就此听取意见。其中一名受瞩目的发言学者，是上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆铭。过去他鲜少在国家政策或智囊的重要场合上发声，但他一直强调中国应深化户籍制度改革，主张大城市以及解放劳动力的发展优势，曾表示“城市乘载力是个伪命题”。

外界因此关注，他的建言会不会成为“十四五”的指导原则之一。

在座谈会后，陆铭接受中国第一财经采访时说，“十四五”规划期间要加快户籍制度改革，其中重点是城区人口500万以上的城市。在这些城市，流动人口占比超过总人口的一半。至于要怎么改，他认为改革是渐进的，首先应该大幅度降低外来人口的落户门槛，大幅度提高就业和居住年限在落户要求中所占权重，减少其他要求的权重，比如教育水平。他说：“比如一些只有小学、初中、高中毕业水平的外来务工人员在上海或者北京这样的大城市生活了10年、20年，也应尽早让他们获得公共服务，让他们的子女获得受教育的权利”。

2019年4月，中国国家发展和改革委员会印发“2019年新型城镇化建设重点任务”，分别对城区常住人口100万到300万的大城市、300万到500万的大城市提出取消和放宽落户条件。但是当时并没有真正对500万人口以上城市做出大刀阔斧的改革。

据该报道，在中国，户籍绑定教育、医疗等公共服务。大城市公共服务的资源有限，“落户难”的结果，导致在城市里打工了十几年的农民工还是享受不到合理的社会福利，也因此他们不敢放手消费。城镇化下的“农民工市民化”被视为提升中国经济的手段之一。

陆铭在接受财新杂志访问时说，城乡间和地区间更为自由的人口流动，可对冲人口红利总量下降的负面影响，缓解城市劳动力短缺。他说，最终目的是要全面取消户籍限制，但现阶段可能做不到，因为公共服务基础设施尚未做好准备，例如全日制高中教育，这些城市一直仅对本地户籍学生开放，尤其在上海和北京。

中央社引述财新杂志最新一期社论指出，户籍改革已经走到深水区，中国一向对于超大特大城市偏于严格控制，但无论是经济贡献还是劳动效率、创新能力，中小城市均远远不及大城市，对新移民的吸引力也远不如大城市。这篇社论说，如果人口500万以上大城市的外来人口不能顺利市民化，国家的城市化整体进程就会受到严重拖累；外来人口不能顺利落户，消费潜力不能得到释放，必将限制内需扩大，影响当前习近平提出的“内循环”运行。