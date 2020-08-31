官网罕见质疑美国军机从台湾起降 解放军渤海再军演

中美关系陷僵之际，台美关系却出现前所未有的紧密。隶属北京大学海洋研究院“南海战略态势感知计划”（SCS Probing Initiative）昨日在Twitter上指出，有美军军机被质疑从台湾起飞到日本，即时引起内地网民热议。中国官方宣布，解放军9月1至22日于渤海举行3个星期军演。

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天报道称，行踪诡异美军机疑从台湾起飞往日本，解放军明起渤海军演长达3周。

中美关系陷僵之际，台美关系却出现前所未有的紧密。隶属北京大学海洋研究院“南海战略态势感知计划”（SCS Probing Initiative）昨日在Twitter上指出，有美军军机被质疑从台湾起飞到日本，即时引起内地网民热议，有人直指要“让它有来无回”。据南海战略态势感知计划的帖文指出，一架美军EP-3E侦察机，由台湾巡逻到日本青森县三泽空军基地，侦察机当天先出现在台湾以北近空，后经由东海前往日本。该机昨天曾前往台湾南海南部侦察，之后便没有收到其来自冲绳嘉手纳空军基地的起降讯号，疑似侦察机是在台湾起飞。

据南海战略态势感知计划表示，美国军机“诡异的飞行轨迹”不排除讯号错误导致轨迹偏差。目前暂未看到台湾方面对此事的回应。南海战略态势感知计划又指，昨日下午2时13分美国海军P-8A海神式海上巡逻机出现在台湾南方巴士海峡，并往东北方飞去，接近台湾东部空域。

报道说，美国陆军的阿提米丝（Artemis）侦察机，昨日下午3时29分出现在巴士海峡，并进入菲律宾领空一路向南飞行，至吕宋岛南部后往西北方飞入南海，最后再往东北方飞越巴士海峡离去。

报道引述大连海事局宣布，渤海从明天（9月1日）早上8时至22日早上8时为止，执行长达大约3周的军事任务，禁止船只驶入特定海域。同时，该局之前已公布，渤海海峡黄海北部目前正进行军事任务，并定于9月4日结束。