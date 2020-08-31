捷克参议长访台时刻 美国驱逐舰过台湾海峡
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捷克参议院议长维特齐率团抵台，中国外交部长王毅表示，中国会让维特齐付出深重代价。国防部今天表示，美军一艘驱逐舰由北向南航经台湾海峡；据公开纪录，这是美国军舰今年第9次通过台湾海峡。消息称，美国第七舰队（U.S.7th Fleet）昨天也在脸书粉丝团表示，班福特号驱逐舰（DDG-65）在海上进行补给任务。但贴文未显示航行的海域位置，也未提及是否在台湾海峡。
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据中央社今天报道，捷克参议院议长维特齐率团抵台之际，国防部31日表示，美军一艘驱逐舰由北向南航经台湾海峡。捷克参议院议长维特齐（MilošVystrčil）昨天率团抵台，将会见总统蔡英文；目前正在德国出访的中国外交部长王毅对此表示，中国会让维特齐付出深重代价。
维特齐访台期间，美国军舰再次通过台湾海峡。国防部今天中午发布新闻稿表示，一艘美军驱逐舰由北向南航经台湾海峡后，续往南行驶。据台湾国防部指出，美舰航经台湾海峡执行一般航行任务，国军运用联合情监侦作为，全程掌握台湾周边海、空域相关动态，状况均正常。
根据台湾国防部公开纪录，此次为美国军舰今年第9次航经台湾海峡；上次为今年8月18、19日，隶属第七舰队的伯克级神盾驱逐舰马斯廷号驱逐舰（DDG-89）。
中央社说，另外，美国第七舰队（U.S.7th Fleet）昨天也在脸书粉丝团表示，班福特号驱逐舰（DDG-65）在海上进行补给任务。但贴文未显示航行的海域位置，也未提及是否在台湾海峡，引起外界联想。
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