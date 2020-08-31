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捷克参议长访台时刻 美国驱逐舰过台湾海峡

网传美国海军伯克级神盾驱逐舰马斯廷号驱逐舰（DDG-89） © 网络照片

作者： 小山 5 分钟

捷克参议院议长维特齐率团抵台，中国外交部长王毅表示，中国会让维特齐付出深重代价。国防部今天表示，美军一艘驱逐舰由北向南航经台湾海峡；据公开纪录，这是美国军舰今年第9次通过台湾海峡。消息称，美国第七舰队（U.S.7th Fleet）昨天也在脸书粉丝团表示，班福特号驱逐舰（DDG-65）在海上进行补给任务。但贴文未显示航行的海域位置，也未提及是否在台湾海峡。