捷克参议长访台 中国威胁付沉重代价

捷克参议院主席维斯特奇尔30日率代表团抵台访问，正在德国访问的中国国务委员兼外长王毅表示，对于这一公开挑衅及其背后的反华势力，中国政府和中国人民决不会听之任之、坐视不管，“一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出深重代价”。中国至此没有提及如何制裁捷克与台湾的细节。

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据路透社今天报道称，中国指捷克参议长将为访台付出深重代价，台湾指纯为深化经贸交流。针对中国指捷克参议长将为来台参访付出代价，台湾经济部长王美花周一表示，捷克团来台是为了深化双方经贸交流，对于中国的说法不予置评。

据王美花针对路透社的提问说。“台湾与捷克都重视自由、民主与人权，我们有相同的价值观，双方本就有深厚关系。”王美花表示，这次捷克团来就是为了深化经贸交流，希望加深双方产业的合作。

捷克共和国参议长维斯特奇尔此次率领89人的访问团于8月30日至9月4日访台，期间将与蔡英文及其他台湾高层官员会面。这是迄今捷克到访台湾的最高层级现任官员。

据路透社说，中国外交部网站稍早引述王毅称，“在台湾问题上挑战一个中国原则，就是与14亿中国人民为敌，就是国际背信行为”。此前，中国驻欧盟使团和驻捷克大使馆均已表示，坚决反对建交国同台湾进行任何形式官方往来。

两名欧洲议会议员近日去信中国驻欧盟使团团长张明，就中方反对捷克议会参议院主席访问台湾表示关切。张明在回信中表示，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来，这一立场是一贯的、明确的。任何议员妄图通过干涉别国内政来履行职责都说不通也行不通。中国驻捷克大使馆发言人亦称，捷克议会参议院主席维斯特奇尔不顾中捷关系和两国互利合作执意访台，中方予以强烈谴责和坚决反对。中方敦促捷方恪守一个中国原则，以实际行动维护中捷关系大局。