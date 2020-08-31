欧洲成中国外交重点 王毅刚走杨洁篪将到访

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将9月1日起访问缅甸、西班牙、希腊三国;行程三天。继中国国务委员兼外长王毅访问欧洲5国后，杨洁篪从9月1日起将出访，在首站缅甸过后访问西班牙、希腊。这被外界视为中国向欧洲寻求外交突围之举。

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中国外交部下午举行例行记者会，发言人赵立坚在会中主动宣布这一讯息，并指杨洁篪是应上述3国政府邀请。

由于新冠病毒及美国对北京政策趋于强硬下，中国今年在外交上遭遇挫折，杨洁篪及王毅都加强了对外访问行程。其中，杨洁篪6月间一度前往夏威夷，与美国国务卿蓬佩奥举行会谈。

进入8月，杨洁篪已在19至22日访问新加坡及韩国；不久，王毅从25日起至9月1日，一连访问意大利、荷兰、挪威、法国、德国等欧洲5国，时间长达8天之久，被认为是北京选择欧洲作突破，试图瓦解以美国为首的西方国家包围圈。而王毅前脚刚走，杨洁篪后脚就将访问希腊、西班牙。

仅管如此，王毅的访欧之行，被外界认为未能取得北京期望的成果，各国仍对香港、新疆等敏感议题当面表达关切。其中，王毅遭意大利总理孔蒂拒见更显尴尬，而沿途不断遭抗议团体示威，在巴黎国际关系研究院访问时还出现了“种族屠杀维吾尔”的涂鸦。大批警察维护治安。。

《南华早报》日前报导，杨洁篪此次出访，可望为中国国家主席习近平9月中旬与欧盟领导人间的特别峰会打前站。而中国对希腊及西班牙的港口设施均有高额投资，也使外界关注杨洁篪此次访问，能否巩固中国在当地的利益，进而加以拉拢，以不使两国倒向美国。