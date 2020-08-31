疫苗传反有加重病情忧虑 高福指未有定论

各国紧锣密鼓地研发新冠肺炎疫苗，不过陆中国媒体引述不具名的专家指这种疾病有比例不低的ADE现象，疫苗接种者恐因免疫反应加重病情。但中国疾控中心主任高福则指，是否有此现象仍未有定论。ADE（Antibody–dependent enhancement）指的是“抗体依赖的增强作用”。

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据中央社说，新冠肺炎疫苗是否加重病情，中国疾控中心主任高福则指，是否有此现象仍未有定论。ADE（Antibody–dependent enhancement）指的是“抗体依赖的增强作用”。报导指，若存在ADE现象，则意味一部分人接种疫苗后，自体的免疫反应会导致病情加重。

自2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情爆发后，各国和药商都积极投入疫苗开发。中国生物技术股份有限公司和康希诺生物2个团队，近期都准备进行疫苗的3期试验。不过，陆媒第一财经30日引述一名不具名的上海公共卫生临床中心专家指出，COVID-19确实存在ADE现象，而且比例不低，相关研究成果正等待发布。

据中国第一财经引述徐州医科大学附属医院感染性疾病科主任颜学兵指出，疫苗都是要引起人体免疫反应才有作用，相当于让人感染一次病毒，因此应该选择“既能中和病毒，又不至于引发ADE效应的”抗原。第一财经也引述香港大学医学院生物化学系教授金冬雁表示，COVID-19患者在重症时体内检出病毒抗体阳性，可能意味着重症是免疫反应本身所引起，“抗体免疫反应可能造成了肺组织的损伤”。

香港近期也有患者被证实2度感染COVID-19。金冬雁认为，这种现象对研发疫苗而言是一个警示，意味着一部分人接种后，仍可能感染病毒，甚至发展成重症。

据中央社说，不过这篇报导目前已被第一财经官网下架，网站今31日再刊登一则采访中国疾控中心主任高福的新报导。高福强调，COVID-19是否有ADE现象，目前仍未有定论，强调必须要有经同行评审的数据公布，才能说话。报导也再引述金东雁表示，COVID-19是否会发生ADE现象、发生比例多高、哪些接种者可能出现ADE，以及会造成什么不良后果，这些问题仍有待疫苗3期试验来揭开谜底。