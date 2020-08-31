网传武汉市场又摆卖野味

湖北武汉才刚走出新冠病毒疫情阴霾，又有商家迫不及待在市场再度卖起了“野味”，这回卖的是野生青蛙。由于新冠病毒的感染途径尚无法排除野生动物，商贩卖野生青蛙的举动引来网民怒批“伤疤还没好，就忘了疼”。对此，官方表示，武汉不准卖野味，欢迎检举。

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据世界日报今天报道说，每斤30元！武汉惊见卖野蛙。网怒指：伤没好就忘了疼！该报道引述官方的澎湃新闻消息，在武汉的天声街菜市场、长春路菜市场，有多个商家贩卖野生青蛙，价格每斤25元到30多元人民币，人工饲养的约每斤15元，摊贩并对顾客说“这绝对好吃的”。从网络流传的视频可看到，被用绿色网袋装着的野生青蛙，就被商贩放在地上，一边还有积水和垃圾，过往行人来来去去，地上不时可见脏污。

视频传出后，武汉市场监管局表示，野生动物不能卖，但人工繁殖的可以；民众若发现可举报，工作人员会到现场去调查。根据当地法规，武汉在今年5月就已宣布禁食野生动物，其中包括青蛙。

该报道称，由于武汉目前被多数人认为是新冠病毒的发源地，且新冠病毒病源来自野味的可能尚无法被专家排除，如今武汉好不容易疫情缓解，却又有摊贩卖起了野生青蛙，不少网民批评：“又是武汉！又开始了？”、“伤疤还没好，就忘了疼”、“还有人敢吃野生动物吗？”。

该报道还引述界面新闻，尽管“禁售、禁食野味”是许多人的共识，但要落实“禁野”仍有困难。例如广东今年1月发布了加强野生动物经营行为监管做好疫情防控工作的公告，就让牛蛙养殖业者急了，澄清牛蛙是经济型养殖水产品，而非野生动物。广东后来又发布紧急通知，文中明确了水生野生动物范围，牛蛙不在其中。有消息说，2019年牛蛙整个产业的价值将近2000亿，是热门的食材，估算2019年中国牛蛙类餐厅超过了2万家。