访台轩然大波 中国批侵犯主权 捷克斥干涉内政 布拉格拟召见中国大使抗议

中国外交部长王毅威胁“对于捷克参议长的公开挑衅及其背后的反华势力，中国政府和中国人民决不会听之任之、坐视不管，一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出深重代价。”捷克外交部表示将召见中国驻捷克大使，要求对王毅的话作出解释。捷克谴责中国干涉了该国的内政。捷克外长批评王毅的话太过份了。

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据法新社今天发自布拉格消息，捷克外交部周一表示，就北京方面威胁捷克官员访问台湾的声明，将召见中国驻布拉格大使。捷克外交部长佩特里切克（Tomas Petricek）在布拉格对记者说：“我希望中方能解释这些话。”捷克外长说：“这次访问当然会影响我们与中国的关系，但我认为这句话太过份了。”

据联合早报今天引述中国官方消息说，中国批捷克反华势力侵犯中国主权。中国今天（31日）就捷克反华势力“蓄意”侵犯中国主权，“粗暴”干涉中国内政的“恶劣”行径表示强烈谴责和严重关切。

中国大陆外交部发言人赵立坚在例行记者会上，就捷克参议长维斯特奇尔访问台湾做出回应时，呼吁捷克有关方面立即采取措施，消除这一“错误行径的恶劣影响”，避免损害中捷双边关系大局。

赵立坚说：“我们也正告台湾当局及操弄维斯特奇尔背后的反华势力，他们的所作所为改变不了台湾是中国不可分割的一部分的事实。任何搞政治操弄，制造‘台独’分裂活动的企图都不会得逞。”中国外长王毅早前批评维斯特奇尔“公开挑衅”，并警告挑战“一中原则”必将付出“沉重代价”。据央视新闻报道，王毅认为，在台湾问题上挑战一个中国原则，是与14亿中国人民为敌，也是国际背信行为。

王毅说：“对于捷克参议长的公开挑衅及其背后的反华势力，中国政府和中国人民决不会听之任之、坐视不管，一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出深重代价。”

据该报说，捷克参议长维斯特奇尔认为，中国大陆外长王毅对维斯特奇尔访问台湾所发表的言论，干涉捷克内政。

该报道引据路透社消息，维斯特奇尔在声明中说，捷克是一个“自由的国家”，力求与所有国家保持良好的关系。维斯特奇尔说：“我相信无论部长的声明如何，未来也是如此。让我再说一次 - 这次的访问绝不是要在政治上与任何人对抗。”