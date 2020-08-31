首战即终战？台国防部报告：解放军尚无全面犯台能力

近期台湾前总统马英九“首战即终战”的言论备受关注与讨论，台湾军队防卫能力及中国军力现况自然是外界关心的焦点。湾国防部31日指出，解放军对台战术战法运用仍受限台海天然地理环境，且登陆载具和后勤能力不足。

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据中央社今天报道称，民国110年国防部预算书上午送抵立法院，同时也发布国防部“109年中共军力报告书”、国防部“五年兵力整建及施政计划报告”。就近期“首战即终战”言论备受关注与讨论，台湾国防部今天指出，解放军对台战术战法运用仍受限台海天然地理环境，且登陆载具和后勤能力不足，尚未具备全面犯台的正规作战能力。

据台湾国防部在“109年中共军力报告书”中评估共军对台作战力指出，在联合登岛作战范畴上，解放军虽持续强化联合实兵训练等作为，但在对台战术战法运用仍受限台海天然地理环境，且登陆载具和后勤能力不足，尚未具备全面犯台的正规作战能力。

台湾国防部指出，中共对台可能行动，包括联合军事威慑、联合封锁作战、联合火力打击、联合登岛作战等方式，并且强调中共的用兵理念为“损小、效高、快打、速决”。在“联合登岛”作战项目中提及，若解放军取得制空、制海、制电磁权，瘫痪国军大部分战力后，将统合三军及火箭军展开“三栖登陆”进犯台湾本岛，力求速战速决，盼在外力介入前攻克台湾，形成既定事实，可能行动包含“斩首”、“夺占澎湖”、“全面犯台”。

据中央社说，但台湾国防部也指出，解放军虽持续致力强化联合实兵训练、构建新型作战力量、发展新兴军工科技与战具研发，但对台战术战法运用仍受限台海天然地理环境，登陆载具和后勤能力不足，尚未完全具备全面犯台的正规作战能力。台湾国防部强调，目前解放军仍以对台湾进行联合军事威慑、联合封锁作战、联合打击为主要选项，然而，为达“彻底解决台湾问题”，中国军队将持续扩大执行严峻、复杂的联合登陆作战整备和训练，其战力增长及对台威胁值得关注。