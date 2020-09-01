中国将建可容纳6万座席的足球体育场

八月底，近日，西安扎哈·哈迪德建筑事务所披露了其设计的拥有60,000坐席的西安国际足球中心项目，该项目反映了这座城市的遗产以及迎接世界游客的历史。

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高高耸立于红漆支柱之上，细长而相对平坦的屋顶仿佛从古代宫殿演绎而来。该体育场将作为国内、国际足球比赛和国内联赛，青少年训练学院，娱乐表演，以及文化活动场地之用。它还将用于举办2023年在中国举办的亚洲足球联合会亚洲杯，并致力于基于这一遗产进行建造，以后最大限度地被几代人所使用。

项目融入西安沣东新区垂直的城市网格中，开放的立面拥抱城市，使与西安国际足球中心连为一体。立面上的流畅弧线自身可削弱北方季风的侵袭。建筑的每一层都种植大量的植物，游客可在一天之中，以及赛事和其他活动期间，享受建筑中的公共空间、创作和餐厅设施。从南向带遮荫的花园露台可看到从城市到远处青山的景色。

流线型的屋顶采用了超轻的大跨度索网结构，最大限度地减少了荷载和材料占用。宽大的屋檐悬于四周，为建筑里面的设施提供了遮盖。为了保护碗状的座位视距，一个半透明的薄膜横跨在屋顶的开口处，以保护观众免受天气和阳光直射的影响。薄膜同时最大化地允许阳光洒到体育场的角落，促进运动场上的草地的生长。

设计运用数字模型来定义观众的座碗状起伏的几何结构。它优化了从60,000个坐席观看比赛的距离和视野，致力于为运动员和粉丝创造最激动人心的气氛。