中国继续施压堪培拉 取消澳最大粮食出口商出口资质

中国9月1日宣布，将暂停从澳大利亚一家最大的粮食出口商进口大麦。观察家认为，这是澳中紧张关系的一个严重升级。

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中国海关总署在周二发布的公告中称，在澳大利亚输往中国的大麦中多次检验出硬雀麦、法国野燕麦、北美刺龙葵、小麦线条花叶病毒等检疫性有害生物。

为防止有害生物传入，中国海关总署决定撤销澳大利亚CBH谷物有限公司（CBH GRAIN PTY LTD）输华大麦注册登记资质，暂停其大麦进口。

CBH谷物有限公司是澳大利亚农户合作组织，是澳大利亚最大的粮食出口商，其主要出口粮食是小麦、大麦和油菜籽，它的主要市场在亚洲和中东。

预计，澳大利亚今年的大麦出口量大约为1100万吨，其中约30%来自CBH。

中国海关总署在微信官网上说，中国方面已经通知澳大利亚要求其“完善出口植物检疫监管体系，加强出口检疫，确保大麦符合中国进境植物检疫要求。”

美联社说，北京对澳大利亚坚持推动国际社会对来自中国武汉的新冠病毒源头展开独立的国际调查十分恼火。两国之间的贸易纠纷明显增加。北京在5月份向澳大利亚出口到中国的大麦加征了80%的关税。

上星期，中国宣布对澳大利亚的葡萄酒展开反倾销调查。