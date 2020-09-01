中国8月统计地方债务大增 利率也连升

中国地方债发行规模在7月创年内新低后，8月重拾升势，单月规模大增至近1.2万亿元人民币，仅次于5月份的历史高点；由于财政部要求专项债需在10月底之前发行完毕，故预计9月发行有望延续万亿规模。

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据路透社今天报道，中国8月地方债发行规模大增创单月历史次高，利率连升四个月。

8月资金面超预期紧张，降息降准预期再度落空，市场资金紧张情绪持续蔓延。从8月地方债发行情况来看，当月发行加权平均利率连续第四个月上行，平均投标倍数则小幅回落。

此外8月发行的期限方面，10年、15年和30年期三个期限发行规模总和占当月发行规模的逾六成，从而导致该月平均发行期限继续抬升。8月平均发行利率3.53%，较上月上行13个bp；平均发行期限15.02年，环比升0.68年；平均投标倍数18.25倍，较上月小降0.74。

较通常时间推迟逾两个月后召开的中国全国人大会议，在5月下旬审议通过了财政部2020年预算报告，其中，2020年地方政府一般债务新增规模9,800亿元，较去年增加500亿元；地方政府专项债券新增规模3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元。

中国财政部7月29日发布通知，要求确保专项债有序稳妥发行，力争在10月底前发行完毕。

7月30日，随着2020年抗疫特别国债（四期）第四次续发行完成招标，今年1万亿元抗疫特别国债发行收官。

据路透社计算，中国8月地方债发行规模11,997.2199亿元，其中一般债4,797.9259亿元，专项债7,199.2940亿元。1-8月累计，共发行地方债49,583.6480亿元，包含一般债17,700.3561亿元，占比35.7%；专项债31,883.2919亿元，占比64.3%。

由于先期提前下达批地方债以专项债为主，所以1月专项债占比超过九成，不过随着一般债加入发行队列，专项债占比逐渐降低。但自去年3月以来，专项债占比一直高于或接近50%。

8月发行期限中，10年、15年和30年期均超2,000亿元，且该三个期限发行规模总和占当月发行规模的逾六成。

1-8月来看，地方债发行期限仍集中在10-30年期，且各自截至目前的发行规模已远超去年全年同期限发行规模。

据路透社说，分地区看，1-8月山东省地方债发行规模3,840.81亿元，超越广东，跃居第一；广东则以3,810.9279亿元的规模，在领先七个月后，退居第二名。

广东为中国第一经济大省，连续多年GDP总量位居全国第一，去年该省GDP总量突破10万亿元大关，达107,671.07亿元。山东省去年GDP规模则仅略超7万亿元。

据路透社，中国每年于7月底召开的中央政治局会议一向倍受关注，因是给下半年的经济工作定调。而今年情况特殊，在“当今世界正经历百年未有之大变局”的关键十字路口，最新的政治局会议实际上提供了一个更长期的指导性思路。面对内外交困、经济下行压力只增不减的现实，在5月22日召开的十三届全国人大三次会议上，中国首次放弃了设定年度GDP增长的量化目标，同时大幅调升今年预算赤字率至3.6%以上，并安排1万亿抗疫特别国债，财政政策将持续发力为经济输血。