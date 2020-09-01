传内蒙古戒备森严 大批学生抗议 保护母语运动蔓延

内蒙古当局要求当地小学今日，除蒙语课以外，其他所有以往用蒙语授课的课程，都要改成汉语授课，引发当地民众上街抗议。南蒙古人权讯息中心指出，多间学校都有学生示威，反对当局新政，要求继续用他们的母语学习。有指，在内蒙的朋友已失联，日本的蒙古人指今日各市戒备森严，特警一早已在各市广场布防。

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据苹果日报今天报道称，内蒙古戒备森严！大批学生抗议，保护母语运动蔓延。据南蒙古人权讯息中心指出，，数百名穿着校服的蒙古族学生，在通辽市奈曼旗蒙古族中学门前，高呼“蒙古族人争取维护我们的蒙古文化”。而在市内的多间曾经爆发示威的蒙古族中学，数百学生冲破校门及警方的路障，离开学校。

据该中心指出，在昨日凌晨3时许，数百名因为寄宿、被校方锁在校内的中学生，破坏校方没收他们手机的储物柜，并且陆续与家长联络，至清晨5时，学生则全部离开学校。当地民众称，通辽市鲁北镇昨日一度实施宵禁，所有车辆不得进出当地，整个镇都被封锁。

原本反对“汉授”的蒙古族人打算在昨日于内蒙各主要城市集会抗议，旅居日本的蒙族人忽必斯昨对《苹果》表示，呼和浩特的新华广场一早已有大批特警驻守，蒙人难以聚集，早前向本报表示会上街的新娜在昨日也失联。不过，忽必斯也指，虽然当局用尽方法威迫行诱要家长送孩子上学，但是蒙族人现在立场坚定，不会接受汉授方案。

内蒙古锡林郭勒盟一名姓胡的民众对法新社指出，几乎所有内蒙古的学校都反对当局的政策，担心母语会消息，如果当局实施这个政策数十年，所有少数民族的方言都会被消失。兴安盟的一名蒙古族民众称，数以万计的蒙古人参与示威，范围遍布整个治区，除了学生，家长亦在学校外示威，普通民众则在街上抗议。

据苹果日报，在开学日前夕，内蒙古各地民众都以不同方式表达反对中共新政，有锡林郭勒盟的士司机，则在车厢外唱着蒙古的传统歌曲，歌词则称“只要我们有语言、生命及牲畜，边界无法分开我们”。通辽市、赤峰市运送食物的工人则在送货箱及电动自行车上写上“拯救我们的母语”标语。

当地不少区县的蒙古族人大代表，亦纷纷联署要求当局改变计划，声称当局的做法是违反宪法、破坏民族间和谐，及制造国家分裂。已经独立的蒙古国政府组织都纷纷关注在内蒙古的同族人情况，要求当局透过外交渠道，向北京当局施压。

据该报道，蒙古国前总统额勒贝格道尔吉（Elbegdorj Tsakhia）拍摄短片，要求北京当局尊重蒙古族人使用母语的权利，同时要求在全各地的蒙古族人，支持内蒙古的同族人，去护母语及文化。