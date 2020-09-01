北京谴责美国大学驱逐中国官派留学生 华春莹批污名化

针对美国北德州大学日前宣布驱逐中国公费研究生，中国外交部发言人华春莹今天说，美国“极端反华势力”处心积虑对中国留学生污名化。这是美国破坏中美人文交流的又一例证。

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据中央社今天报道，美国大学驱逐中国公费生，中国指留学生已遭污名化。中国外交部今天下午举行例行记者会。华春莹在回答媒体提问时，作上述表示。

华春莹说，长期以来，中国留学生和学者为美国的科技创新和经济发展作出重要贡献。美国有关资料显示，中国在美国的留学生占美国全部留学生总数约1/3，每年贡献美国的价值超过150亿美元。华春莹声称，一段时间以来，美国国内一些“极端的反华势力”出于个人政治私利和打压遏制中国发展的战略需求，“处心积虑编造了无数的谎言”，对中国留学生进行污名化和妖魔化。且以莫须有的罪名，甚至动用司法力量“恶意打压”中国在美留学生。

据华春莹又说，开放、包容、多元本来是美国建国之本、立国之基，但今天的美国“已经完全不同，到处充斥着封闭、仇恨、排外”。华春莹表示，中方希望美方能理性地看待中美关系，看待中美人文交流，能够多做有利于中美两国人民相互理解，相互正确认知，更加友好合作的一些事情。如果美方在这方面一意孤行，最终损害的必然是美方自身的利益。

据中央社说，美国媒体透露，北德州大学（University of North Texas）宣布与“中国国家留学基金管理委员会”结束合作关系，已要求接受中国国家留学基金管理委员会经费、在美国与北德州大学合作的所有研究人员都须离境，共有15人。

网上评论指，北德州大学限令中国15名官派学者一个月内离境，形同遭驱逐。