十分罕见 东北将迎接今年第二个台风

今年以来，尚无任何一个台风直接侵袭台湾。诡异的是，过去少有台风的东北地区，时隔不到一周时间，又将面临另一个“美莎克”台风的威胁。巴威台风上周四直扑东北地区而来，是1949年以来，第一个直接侵袭东北最强劲的台风。

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中国中央气象台1日将美莎克台风调升为超强台风级别，成为今年首个超强台风。

中央气象台预计“美莎克”，台风1日夜间将在东海北部转向北偏东方向移动，速度逐渐加快，趋朝鲜半岛南部前进，预计2日午夜前后在韩国南部沿海登陆，之后强度将逐渐减弱。

预计2日至4日，随着“美莎克”继续向北行进，东北地区将出现较强风雨天气。2日夜间至4日，东北大部分地区、内蒙古东北部等地将有中到大雨，部分地区恐有暴雨或大暴雨；黑龙江、吉林、辽宁北部部分地区风力将达6～8级，局部地区阵风可达9～11级。

巴威台风27日8时30分左右在中国与朝鲜交界附近的朝鲜平安北道沿海登陆，登陆时中心附近最大风力达12级，但随后就逐步减弱为热带性低气压。巴威台风除了为东北地区带来较大降雨外，所幸最后并未传出重大灾情。

中央气象首席预报员许映龙早前曾表示，北上台风很少会正面袭击东北地区，一般走到东北时能量已基本耗尽，所以登陆时的强度普遍为热带风暴级，个别可达强热带风暴级。

1949年，第一个登陆东北的台风是1964年第10号台风海伦，但当年海伦登陆时也已减为热带性低气压。继巴威之后，“美莎克”又将扑向东北，中国东北地区一周内出现两个台风十分罕见。