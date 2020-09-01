因民众抗议 泰国罕见喊卡订购中国潜艇案

泰国政府先前向议会提出7.23亿美元预算，要向中国购买2艘潜舰，消息曝光引发泰国民间震怒，在群情激愤的抗议声中，泰国政府喊卡该笔军购，并向议会撤回要求。消息说，泰国有鉴于民间社会相当愤怒，将中国潜舰军购案延后至2022财年。

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据自由时报报道，购买中国潜舰引发民间震怒，泰国政府急喊卡。根据《亚洲新闻台》、《纽约时报》报导，泰国深受新冠病毒疫情影响，国内经济遭受重创，政府在此时推动中国军购案，而非将资金挹注在民众身上，引发泰国民间极度不满，社群网络出现大量“不要潜舰”的呼声，引发泰国政府紧张。

泰国政府发言人布拉帕杰斯里（Anucha Burapachaisri）8月31日指出，泰国总理兼国防部长帕拉育（Prayuth Chan-ocha）已通知海军，将总价7.23亿美元的潜舰军购案延后至2022财年，泰方预定在2021年，会向中方先付出2.01亿美元的款项。据布拉帕杰斯里说，总理已了解泰国人民的忧虑，因此会将这笔钱将用于其他地方，例如为那些受到疫情影响的人们提供救济计划，泰国将尽快与中国针对军购案延后的细节进行谈判。

该消息说，不过，泰国预计将在2023年接收来自中国的第一艘现代潜舰，这是与中国在2017年达成的交易。

自由时报说，中国外交部发言人赵立坚8月31日主持例行记者会，面对《法新社》记者提问：“泰国公众对从中方购买潜艇表达了不满，泰政府今日宣布暂停从中方购买潜舰。你对此有何评论？”赵立坚回答：“你说的是潜舰吗？我还没有看到有关报导。既然是有关军事的报导，建议你向主管部门询问。”