德外长马斯要求中国让步

德国外长马斯在柏林和中国外长王毅举行了会谈。马斯要求中国在政治和经济上作出让步，并谈到了香港的特殊地位和中国维族人的状况。

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据德国电视一台报道，马斯周二在柏林会晤王毅时，要求中国撤回港版国安法。他表示，德国对国安法产生的影响仍然怀有忧虑。“我们希望充分运用一国两制的原则。”特别行政区的法典规定的权利必须得到实施。

这一点也适用于因新冠病毒大流行而被推延的立法会选举。马斯要求“迅速且不受阻碍地”举行选举。他还指出，欧盟创建了一个“通用工具箱”，以便对中国实施制裁。

马斯以欧盟的名义拒绝了中方就其台湾之行对捷克参议院议长维斯特奇尔（Milos Vystrci）发出的恫吓。他说，在外交政策上，欧盟团结一致并尊重其伙伴。”“我们希望反之亦然。”“威胁恫吓不合适。”

马斯还谈到了中国新疆地区维族人的人权状况。“我们非常希望中国允许一个独立的联合国观察员代表团进入营地。”马斯补充说，王毅表示“愿意这样做”。

但在处理维族人和香港局势方面，王毅禁止德国和欧盟干预，他说，“无论是香港还是新疆，都属于中国内政”。“我们不希望他人干涉中国社会。”就维斯特奇尔（Milos Vystrci）事件，王毅重申了他的批评，谈到了“公开冒犯”和越过红线。

但王毅并不是一直都在反弹。和马斯一样，他也提到了合作的意愿。他谈到了两个大国的战略伙伴关系和共同责任，特别是在新冠危机中振兴世界经济的责任。德国一再强调，需要中国作为气候保护合作伙伴和改革世界贸易组织的伙伴，在美国退出之后，更是如此。

这也是德国和欧盟要求和中方达成投资保护协议的原因之一。王毅对停滞不前的谈判今年可以圆满结束表示乐观。

马斯和王毅的会晤伴随着抗议。来自香港的数百名维权人士和维吾尔人的代表聚集在外交部门前表示抗议。香港民运最杰出代表之一罗冠聪也出席了聚会。罗冠聪要求制裁北京政府和香港特区的官员。这位27岁的年轻人说，“我们必须采取行动，以免为时已晚。”

但马斯和王毅的会晤不是在外交部，而是在柏林北部提格湖畔的一座别墅举行。