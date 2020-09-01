法国称与捷克站一边 不接受中国对欧盟成员国威胁

法国外交部发言人今天明确表示，与捷克共和国站在一边，不能接受中国对捷克发出的威胁。中国对捷克参议长访问台湾愤怒，威胁要捷克责任者给予沉重代价。法国指欧盟与中国的关系是建立在对话，互惠和相互尊重的基础上。中国外长王毅刚刚结束对法国的访问。

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据法新社说，法国周二表达了对捷克共和国的声援，巴黎说中国对捷克政治人物访问台湾的威胁不可接受。

法国外交部发言人Agnèsvon derMühll说：“中欧关系必须建立在对话，互惠和相互尊重的基础上，这是加深我们伙伴关系的必要条件。”Agnèsvon derMühll补充说：“因此不能接受中国对欧洲联盟成员国的任何威胁，我们表示声援捷克共和国。”

中国外交部长王毅称捷克参议院议长米洛斯·维斯特奇尔（Milos Vystrcil）对台湾的访问“具有挑衅性”，并说他应“为目光短浅的行为和政治投机付出沉重的代价”。

捷克外交部周一召集中国驻布拉格大使，要求作出解释，认为这些言论“太过分了”。

法新社说，中国将台湾视为其省份之一，并谴责台湾2300万居民与外国官员之间的任何正式接触。

周二，米洛斯·维斯特奇尔在台湾发表演讲，他用普通话说，“我是台湾人。”他的台湾访问被北京描述为“令人发指的行为”。

据法新社，捷克参议长米洛斯·维斯特奇尔对台湾为期五天的访问是在美国卫生部长亚历克斯·阿扎尔（Alex Azar）仅仅数周之后进行的。美国卫生部长亚历克斯·阿扎尔（Alex Azar）是自1979年华盛顿选择承认北京而不是台湾以来，最高级别的美国政府官员。