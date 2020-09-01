港媒透露浙江省长袁家军升任省委书记

中央中央政治局昨天召开会议，决定了浙江、辽宁省和天津市等高层人事变动，包括年满65岁的浙江省委书记车俊将退休，由省长袁家军升任。港媒指浙江不仅是经济大省，而且是中国国家主席习近平曾经主政的省份。

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据中央社今天引述香港星岛消息：浙江省长袁家军升任省委书记。星岛日报今天在报导中引述消息指出，浙江省委副书记、宁波市委书记郑栅洁将升任省长。

此外，上海市委副书记廖国勋将升任天津市长，天津市长张国清将担任辽宁省委书记。

据星岛日报表示，浙江不仅是经济大省，而且是中国国家主席习近平曾经主政的省份。

据星岛日报，外传升任浙江省委书记的袁家军，现年58岁，出身“军工系”，曾任中国载人航天工程飞船系统总指挥、中国航太科技集团副总经理、宁夏常务副主席，2014年担任浙江常务副省长，2017年担任省长。郑栅洁现年58岁，福建漳州人，长期在厦门工作，曾任福建省发改委主任、福建副省长、国家能源局副局长、国务院台办副主任，2017年底主政宁波。

报导说，辽宁省委书记陈求发已满65岁退休年龄，将由张国清接替；张国清也是出身“军工系”，曾任重庆市长。

上海市委副书记廖国勋则将接替张国清，升任天津市长，他曾担任贵州省委秘书长、浙江省委组织部部长、上海市委纪委书记等职。