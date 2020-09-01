王毅今与德国外长会见 罗冠聪等在柏林举示威

数百名香港持不同政见者和维吾尔人代表周二在中国外交部长与德国外长的会晤地柏林示威。 来自香港的罗冠聪敦促欧洲帮助与关注香港，他并呼吁欧洲对中国采取行动。一些支持新疆维吾尔人权者，也参加示威，要求欧洲施压中国关闭劳改集中营。

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据法新社自柏林报道，来自香港的罗冠聪敦促：“我呼吁帮助，这也是对所有西方国家发出的警钟。我们必须采取行动，以免为时已晚。”

罗冠聪近期流亡英国。稍早他也在意大利等地参加示威，抗议中国外长王毅到访。罗冠聪说：“我们需要采取行动，这应该由整个欧盟来完成，德国应该采取主动。”而德国目前担任欧盟轮值主席国。据这位年轻的持不同政见者感到遗憾的是，德国没有更多地关注或制衡香港与中国之间已经持续数月的危机争端。

据法新社说，示威者举着中文写着的标语牌，“反对中国的安全法，抵制共产主义中国对香港人民的压迫。”

一些示威者还挥舞着维吾尔人的蓝白旗。维吾尔族被指在中国遭压迫。

法新社说，经过多时的香港激烈抗议活动之后，北京终于在6月对香港实施了特别压制性的安全法。一夜之间，一些立场和言论成为非法。不过亲北京的香港政府认为，新法律并不损害1997年香港回归中国的协议所规定的言论自由和集会自由，根据该协议，该自由有效期至2047年。

据法新社说，中国外交部长王毅对柏林的访问是他访问五个欧洲国家（包括荷兰，法国，挪威，意大利）的最后一站。中国与美国关系紧张时，王毅力图推动中国与欧盟的经济和外交关系。