王毅促中印龙象共舞而非相争

中印边界冲突再起，中国国务委员兼外长王毅30日表示，中国不会主动采取使事态复杂化、扩大化的举动，愿和印度对话管控好各种问题。他也重申中国国家主席习近平于2019年10月与印度总理莫迪（Narendra Modi）会晤时所说的，两国应“龙象共舞”而非“龙象相争”。中印两国军方8月31日日互控对方越线占领班公湖（印度称“班公错湖”）南岸，两国自5月起的边境对峙情势，再度高张。

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据中央社今天报道称，谈中印边界问题王毅重申：应龙象共舞而非相争。王毅正在欧洲出访，中国外交部网站刊出他8月30日在法国国际关系研究院演讲的会后答问实录，与会者请王毅从多边主义角度谈中国和印度、日本关系时，王毅作上述表示。

据王毅说，中国历史悠久，又是世界上邻国最多的国家，漫长的历史交往总会留下各种问题，但中国愿意以与邻为善、以邻为伴的态度，和邻国透过友好协商解决好历史遗留问题。针对中印关系，王毅说，中国始终致力于维护中印边境地区稳定，不会主动采取使事态复杂化、扩大化的举动，“当然我们也要坚定维护自身的主权和领土完整”。他指出，中印边界还没划定，所以总有各种问题，“我们愿意跟印方通过对话管控好各种问题”，而“这些问题应当放在双边关系的适当位置上”。

该报道引述王毅也指出，习近平和印度总理莫迪有过多次会晤，达成许多重要共识，包括不要“龙象相争”，而应“龙象共舞”，以及“1加1不是等于2，而是等于11”等看法。据王毅说，中印若都能发展起来，将是“27亿人口共同走向现代化”，是人类进步事业中前所未有的壮观景象，盼印度也能以这种角度看待并处理问题。

中央社说，对于中日关系，王毅则指中国愿在以史为鉴、面对未来的基础上，和日本发展长期稳定的友好关系，并指今年是二战终战75周年，是反思的年头，应从中汲取教训，不能让历史悲剧重演。据王毅表示，日本国内也有愈来愈多人士这么看待，相信中日关系会继续沿着改变的大方向向前发展。