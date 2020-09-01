王毅访德前夕 要求向北京施压的呼声加大

德国外长马斯周二在柏林会晤中国外长王毅。德国外交部发言人表示，这是两位外长今年第二次会面。双方会谈话题包括应对新冠病毒，激活双边贸易的可能性以及德国担任欧盟轮值主席国期间的欧盟话题。除此之外，马斯还将谈及法治和人权，“其中肯定也会谈到香港局势”。

广告 继续浏览后续

此前，绿党和自民党议员警告说，王毅的来访首先将被中方用于宣传。马斯必须利用会晤，谴责中方在香港损害人权的行为，并为关闭关押维族人的营地而努力。

社民党籍外长马斯于今年二月份在柏林北部Borsig别墅会见了王毅。

就在王毅即将抵达柏林展开访问时，流亡英国的香港众志前主席罗冠聪呼吁德国政府在人权问题上加大对北京的压力，为香港发声。罗冠聪在一封落款日期为8月30日的至马斯的公开信中，请求马斯考虑到香港的基本人权和自由法治及自治地位被不断侵蚀，因而应对中国建立一种“以价值观为基础的贸易政策”。他在信中还写道：中国六月底在香港实行国安法以来，各种基本自由，包括言论、新闻和学术自由已经直接被掏空。这是“香港自治的终结”，是“无耻违背”中英联合声明的行为。他呼吁马斯：“希望您能走得更远，在德国担任欧盟轮值主席国期间，带领欧盟对其对华政策进行重新评估”。

据德国之声报道，罗冠聪日前曾表示，将在王毅到访德国期间，与“对华政策跨国议会联盟成员”在德国外交部门外举行聚会，呼吁德国实施“救生艇计划”，援救被迫害的香港示威者，并要求欧盟向中国实施制裁。

受威胁群体协会在其网页上要求外长马斯不要沉默，要用明确的语言和中方谈人权问题。该协会还表示，周二将和德国维族人社团、藏人社团以及一些联邦议会议员一起，在柏林外交部门前举行抗议活动。