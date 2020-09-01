美北德州大学突终止合作 逐15中国研究员

美国总统特朗普计划限制中国学生赴美留学之际，美媒周一（8月31日）报道，北德州大学（UNT）与中国国家留学基金管理委员会结束合作关系，并要求15名受该基金资助的中国研究员离开美国。暂未知有没有其他美国大学，亦与该委员会终止合作。港媒说，已经有人在网上发起请愿，希望该校撤回上述决定。

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据东网今天报道，美国北德州大学突终止与华合作，并驱逐15名中国研究员。据美国《丹顿纪事报》报道指，北德州大学学术事务副主任考利（Jennifer Evans-Cowley）及研究创新副主任麦克莱伦（Mark McLellan），上周三（8月26日）向相关研究员致函，通知他们校方已与中国国家留学基金管理委员会终止合作，他们的签证当日被取消，意味要尽快离开美国，必须在一个月内离境。

据信中亦提到，相关研究员登入北德州大学的电邮、伺服器及其他资源的权限已被取消，而他们离开前若要出入大学收拾个人物品，校方都会安排人员陪同在侧。中国国家留学基金管理委员会向有意在中国大学就读的学生，以及希望在国际进行研究的中国研究员提供奖学金，经中国政府及世界各地的中国大使馆等发放。

据东网说，北德州大学发言人伯谢德（Jim Berscheidt）周一回应传媒查询指，上述措施只限接受该特定机构资助的15名访问研究员，不影响其他在该校注册和就读的学生；又强调校方仍欢迎包括内自中国的世界各地学者。有人在网上发起请愿，希望该校撤回上述决定，截至周一晚的3天内有近4000人联署。