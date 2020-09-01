解放军连续4邻近海上军演 添黄海实弹射击

中国解放军再演习实弹射击。据连云港海事局9月1日下午通报，将于2至4日每天上午8时至晚间7时，在北纬34度45.948分、东经119度19.728分；北纬34度49.977分、东经119度18.947分；北纬34度52.688分、东经119度20.308分；北纬34度51.861分、东经119度23.816分；北纬34度48.533分、东经119度23.554分诸点连线范围内，进行实弹射击。

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据中央社今天报道称，解放军持续军演，连云港海事局今天通报，2至4日每天上午8时至晚间7时在黄海南部进行实弹射击，禁止船只驶入。此前一天，辽宁省海事局刚宣布9月1日至8日上午8时至晚间8时，共军于渤海海域执行军事任务。

自8月22日起，解放军陆续在渤海、黄海、东海和南海海域进行军演。

该报道引据山东海事局、海南海事局官网日前先后通报，解放军于8月22日至26日、24日至29日，分别在青岛至连云港以东黄海海域、海南岛东南部南海海域进行实弹军事演习活动。连云港海事局则通报，8月25日至27日，上午8时至傍晚6时，于黄海南部进行实弹射击，禁止船只驶入。大连海事局公布，8月28日上午11时起至9月4日下午4时，在渤海、渤海海峡黄海北部“执行军事任务”。