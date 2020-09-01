12港青逃渡台湾被中国海警抓获 林郑首回应：“送中”处理 黄之锋促关注

12名香港青年日前被广东海警抓获“涉嫌非法越境”，其中包含因涉嫌港版国安法被逮捕的“香港故事”成员李宇轩。香港特首林郑月娥1日首次回应，应该交给事发地点的司法管辖区处理，代表他们已“被送中”。前香港众志秘书长黄之锋今天强调，此刻应持续向港府和中国施压，尽可能减少港人在缺乏关注的情况下遭受酷刑的可能。

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据东森新闻今天引述“香港01”消息，香港特首林郑月娥指出，这是关于执法的问题，如果在其他司法管辖区发生相关违法行为，也会交由当地处理，采取必要的行动。而港府会根据法规采取适当行动，确保公义伸张，并关注在外香港居民的权益。

香港保安局发言人28日表示，香港警方已接获通报，12名香港居民被采取刑事强制措施，会了解他们的情况，警方也会尽快把消息通知他们的家人，并按照家属意愿提供协助。

该报道称，被捕者包含11男1女，年龄介于16至30岁之间，其中有5人为学生，每个都有案在身或被通缉中。另外有4人是“屠龙小队”成员；3人去年9月被警方在一住处内搜出搜出汽油弹原材料等案。

据该报道引述港大法律学院首席讲师张达明曾表示，有关人士涉嫌偷渡，大陆按照当地法律处理无可厚非，但若有关人士只是经过大陆海域，想前往台湾，罪名要怎么判定就难以确定，但若是涉嫌违反港版国安法被捕人弃保潜逃，则应该由港方处理。

据东森新闻说，就12名香港青年日前被广东海警抓获“涉嫌非法越境”，香港特首林郑月娥今（1）日首次回应称，应交给事发地点的司法管辖区处理，代表他们已“被送中”，前香港众志秘书长黄之锋强调，此刻应持续向港府和中国施压，尽可能减少港人在缺乏关注的情况下遭受酷刑的可能。

据黄之锋在脸书发文称，自12名手足被捕后已经过了9天，“根据报道，目前手足处于深圳盐田看守所遭受拘留。然而，不论中国及港府至今仍未交代被捕港人涉嫌罪名、会否起诉等详情，公众务必继续关注。”

针对12名港青未来的处境，黄之锋指出，根据保安局网站的《与被拘留、逮捕者有关的内地刑事法律、法规实用资料》，中国当局在审讯判监之前可对被捕人士处以最长37日的拘留期，即扣留至10月30日，之后更可加以长达7个月逮捕羁押。

据黄之锋指，“历来中国对人权、法治的践踏，我们必定不会陌生，手足遇到的苦难，绝对不会比起在香港的少。”黄之锋强调，未来除了依赖各路有心人跟进，务求与被捕港人会面及提供支援，此刻可以做的就是保持关注和热度，持续向港府和中国施加压力，尽可能减少港人在缺乏关注的情况下遭受酷刑的可能。