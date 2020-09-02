俄反对派领袖纳瓦利内遭神经毒剂攻击 德法欧盟北约纷纷严辞谴责

德国政府证实俄罗斯反对派领袖纳瓦利内被军用神经毒剂毒害。法国，欧盟及北约纷纷对此严辞谴责，德国总理默克尔要求俄罗斯对下毒行径“进行解释”。

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法新社消息，俄罗斯反对派领袖纳瓦利内在俄罗斯疑似被人下毒陷入昏迷后，转送柏林医院治疗。德国政府发言人周三表示，纳瓦利内是被苏联时代“诺维乔克军用神经毒素”所毒害。这是德国军方实验室经过深度检测得出的医疗结果。

诺维乔克神经毒剂曾在2年前被用来毒害一名旅居英国的叛逃俄罗斯双面间谍和他的女儿。这一事件曾引起英国与俄罗斯关系紧张。

44岁的纳瓦利内是在从西伯利亚多木斯克市（Tomsk）飞往莫斯科的航班上病倒，其后被转送到德国柏林的医院治疗。 诺维乔克是苏联军方在1970年代和1980年代开发的一系列致命神经毒剂名称。

德国政府声明称：纳瓦利内成为在俄罗斯境内遭化学神经毒剂攻击的受害人，这是令人震惊事件。德国政府以最强烈措辞，谴责这起攻击事件。

德国总理默克尔周三在一份发给媒体的声明中表示，检验结果表明，纳瓦利内确凿无疑是一起“旨在让他沉默的”犯罪行为的牺牲者。默克尔表示，针对纳瓦利内的行为违背了我们捍卫的基本人权价值观。只有俄罗斯政府必须做出解答。

法国周三也谴责以化学神经毒剂攻击俄罗斯反对派领袖的行径。法国外长勒德里昂在一份公告中称，对这种令人震惊及不负责任的行为予以最强烈的谴责。勒德里昂表示，俄罗斯必须澄清其中的重大嫌疑并承担责任。

欧盟和北约也发表措辞严厉的声明，谴责以化学神经毒剂毒害俄罗斯反对派领袖的行为。欧盟委员会主席冯德莱恩发推文称，下毒者必须被绳之以法。欧盟对外关系和安全政策高等代表博雷尔表示，使用化学毒剂的行径完全不能令人接受并违反国际法。